Caen los términos de intercambio

Durante el cuarto trimestre de 2017 el índice de precios de exportación que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se incrementó 1,5% en términos interanuales, en tanto que el índice de cantidades tuvo una reducción de 0,1%. En cuanto a los índices de precios y cantidades de las importaciones registraron un aumento interanual en el período octubre-diciembre de 2017, con una suba de 1,1% y 24,3% respectivamente.

A nivel de precios de exportaciones hubo alzas en carnes y sus preparados; metales comunes; piedras, metales preciosos; monedas y material de transporte terrestre, pero se registraron caídas en residuos y desperdicios de la industria alimenticia; semillas y frutos oleaginosos, y cereales.

En el acumulado de 2017 el índice de precios de exportación subió 1,4% pero el de precios de las importaciones lo hizo 4,5%. Así, el índice de términos de intercambio, que mide la evolución del poder de compra de una unidad física de exportación en términos

de importaciones, registró un incremento marginal, del orden del 0,4% en el último trimestre, lo que teniendo en cuenta los valores, la mejora supone una ganancia de u$s 56 millones en los términos del intercambio.

Pero las estimaciones cambian al considerar el año en su conjunto y el déficit de balanza comercial de 2017, que terminó u$s 8471 millones. Si el año pasado "se hubiesen registrado los mismos precios que en igual período de 2016, el saldo comercial habría sido deficitario en u$s 6260 millones", destaca el informe y agrega: "Bajo este supuesto, el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de u$s 1831 millones".