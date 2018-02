HBO, al igual que Netflix, supera su récord de suscripciones nuevas

HBO, que pertenece a Time Warner, y Netflix informaron niveles de crecimiento récord de suscriptores en 2017, anuncio que cumplió hasta con los pronósticos más optimistas de Wall Street y planteó nuevas dudas sobre la viabilidad del modelo tradicional de televisión por cable.

HBO, hogar de Game of Thrones y Big Little Lies, informó ayer que 2017 fue el año más sólido de su historia gracias al nuevo modelo de distribución que permite que su programación esté disponible donde quieran los espectadores, tengan o no suscripciones de servicio de cable o satelital.

La red de cable premium agregó más de 5 millones de abonados en EE.UU., por lo que superó su anterior crecimiento de suscripciones en más de 1 millón y fortaleció las ganancias de Time Warner.

El récord de HBO se conoce después de que Netflix anunció que había incorporado la cifra sin precedentes de 8,3 millones de suscriptores en el cuarto trimestre, lo que superó su anterior proyección de 6,3 millones. El crecimiento récord proveniente del streaming se produce en un momento en que los ratings han caído en casi todos los canales tradicionales de televisión. Eso empezó a darle nueva forma al paisaje de los medios, y llevó a los típicos magnates del sector, como Rupert Murdoch, a salir completamente del entretenimiento por cable.

La operación de Walt Disney para comprar por u$s 66.000 millones la mayor parte de las empresas de entretenimientos de 21st Century Fox, firma de Murdoch, apunta a fortalecer sus propias ofertas directas al consumidor, que competirán con Neflix por los suscriptores.

Para Murdoch, la decisión de vender los canales de cable incluyendo National Geographic y FX, es un reconocimiento de que para competir contra los abultados bolsillos de Netflix y Amazon es necesario una escala mSayor a la que tiene Fox actualmente.

HBO ha sido una de las pocas compañías de televisión tradicionales en ir en contra de la corriente. Como agregado premium a los paquetes de televisión paga, se vio menos afectado por el abandono del servicio de cable por parte de los suscriptores. Los más perjudicados fueron los canales incluidos en los paquetes básicos que ofrecen las compañías de cable.

El crecimiento en las suscripciones de HBO el año pasado se vio impulsado por la disponibilidad de su programación de manera digital y por los nuevos acuerdos con proveedores de cable y satelitales incluyendo Comcast, Charter y DirecTV.