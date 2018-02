Air Europa aterriza en Iguazú con vuelos desde Madrid y dos nuevos hoteles

El potencial turístico de las Cataratas es enorme. Y la afluencia de turistas a la nueva Séptima Maravilla Natural del Mundo no para de crecer.

El año pasado, el Parque Nacional Iguazú recibió más de 1,4 millones de visitantes, superando el récord logrado en 2015. Y ese potencial, pero concreto, es el que ven los inversores en turismo.

La aérea española Air Europa unirá Madrid con Puerto Iguazú, con escala en Río de Janeiro, tres veces a la semana antes de fin de año. La empresa, que pertenece al grupo español Globalia (dueño además de agencias de viaje mayoristas y minoristas y de la cadena hotelera Be Live) desembarcará en Puerto Iguazú con dos hoteles propios en la zona selvática de 600 ha. denominada Selva Iryapú, sobre el río Iguazú y a 15 km. del Parque Nacional, que comenzó a desarrollarse en los últimos años y donde ya hay varios hoteles operando.

Para hacerlo, la empresa se asoció a José María Domingos, dueño de la cadena CT-Hoteles (con cuatro establecimientos, entre ellos el Astor de Mar del Plata y el Falls de Iguazú), quien está comenzando a construir un hotel con salón de convenciones y casino en ese mismo predio, cerca del puente Tancredo Neves, que une al país con Brasil. Pero, además, retomarán las obras, que están avanzadas en un 40%, del proyecto abandonado del Hilton Iguazú, en el mismo predio de 600 ha.

Fuentes del sector en Misiones aseguraron a El Cronista que el hotel casino tendrá 150 habitaciones y salón de convenciones, además de sala de juegos, mientras que el ex Hilton estaba planificado para 180 habitaciones. Las obras demandarían entre u$s 40 millones y u$s 50 millones para las dos obras, a cargo de ambos socios.

Más adelante, avanzarían con el abandonado plan de construir una campo de golf de 18 hoyos en el predio, en medio de la selva, que había sido previsto junto al Hilton por otro inversor español, pero, como el hotel, nunca llegó a concretarse.

Además, junto al predio del hotel con casino, amarrarán en el río un barco flotante, que tendrá 50 habitaciones adicionales.

"Globalia asegura que necesita al menos 500 habitaciones en Iguazú. Su plan es ofrecer paquetes a europeos con aéreo, excursiones y hoteles All Inclusive. Tiene agencias mayoristas que mueven a mucha gente. Abre así las Cataratas de una manera increíble al turismo internacional", explicó la fuente.

Globalia, además de controlar Air Europa y agencias mayoristas, entre ellas TravelPlan, cuenta con la cadena Be Live, con 31 establecimientos en España, Cuba, República Dominicana, Portugal y Marruecos, muchos de los cuales operan bajo el sistema All Inclusive.