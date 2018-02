Los inversores volvieron a la bicicleta financiera y el dólar cayó a $ 19,71

El mercado arrancó febrero con dos ideas claras: pasó la presión de las compras por coberturas de fin de mes y existe un techo implícito en $ 20. Como consecuencia, volvieron a entrar dólares financieros para apostar por la tasa en pesos. Es decir que volvió la bicicleta, lo que provocó una caída de 22 centavos del billete, que cerró a $19,71

El dólar minorista responde a los movimientos del tipo de cambio en el terreno de los grandes jugadores. Ahí, el descenso llegó a casi 30 centavos sin que fuera necesaria la intervención de los bancos públicos como en ruedas anteriores. El cierre del tipo de cambio mayorista del Banco Nación fue $19,38, 27 centavos menos que en la víspera.

"En la primera jornada de febrero la divisa norteamericana operó con tono débil y ofrecido a lo largo de todo su desarrollo, producto de fuertes ingresos desde el exterior que deprimieron su cotización", resumió Gustavo Quintana en su informe diario de PR Corredores de Cambio.

También Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, por medio de un informe, indicó que el dólar mayorista comenzó la rueda "con un gap negativo de siete centavos" y señaló que una "ola vendedora de inversores, por importantes ingresos de la divisa norteamericana y desarme de posiciones de bancos, hizo que retrocediera 27 centavos".

En la misma línea, Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, resaltó que el dólar perdió desde el arranque, dijo que "siempre estuvo para abajo, aunque amagó en un momento a recuperar, algo que duró poco y nada ya que otra vez le volvieron a pegar".

A su vez, García detalló que no hubo presencia de banco oficiales sino que la mayoría de la oferta estaba en manos extranjeras. "Fueron todos dólares financieros. Estaban todos vendiendo. Daría la sensación de que están volviendo a entrar para el carry trade. Veremos hasta dónde llega esto", expresó.

En off the record, una fuente de una mesa de dinero confirmó esta tendencia: "Ese es el objetivo de toda esa venta, meterse en tasa en pesos". En tanto, Quintana opinó que si bien con certeza no sabe el fin de estas ventas, "obviamente tuvieron algún destino local".

En cuanto a los momentos de mayor intensidad de la jornada, se dieron en la última hora, ya que el tipo de cambio perforó con facilidad la barrera de

$ 19,40 y anotó mínimos en

$ 19,37 minutos antes del cierre.

El volumen del mercado spot fue de u$s 783 millones, un monto que no desentonó con los de ruedas previas.

En los futuros de Rofex se negociaron casi $ 14.000 millones, de los cuales un 35% se hizo para fin de mes a $ 19,672, a una tasa de 20,37% anual.

Por otro lado, en ABC recordaron que "del 23 de enero al 24 el dólar subió más de 30 centavos", lo que implica el mismo movimiento pero a la inversa de lo sucedido ayer. "Pasó a solo nueve días, lo que muestra la inestabilidad del precio, que se va acomodando a las circunstancias y estrategias económico financieras para optimizar el negocio de los bancos e inversores", escribió Izzo.

En definitiva, los precios retrocedieron con fuerza y liquidaron la ganancia de las últimas cuatro jornadas.