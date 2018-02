Tobal: "Los funcionarios deberían humanizarse y pensar un poco más en la gente"

Es una actriz todo terreno: tiene experiencia en televisión, cine y teatro. Además, condujo programas en la pantalla chica, como Pura Química, emitido por ESPN y produce proyectos independientes. Se trata de María Eugenia Tobal, quien durante el último tramo de 2017 se lució como compañera del chef Guillermo Calabrese en Cocineros de noche, que se transmitió por la TV Pública, y conquistó a los televidentes de todo el país.

"Si bien ya había conducido, nunca había hecho un programa vinculado a lo culinario. Para mí fue una experiencia muy divertida y única,", cuenta Tobal. Y aclara: "Siempre me preguntan si dejé de ser actriz para conducir y no, en realidad para mí uno puede aplicar su cualidad artística a cualquier ámbito, en este caso, yo soy una actriz que estaba haciendo de cuenta que conducía".

De hecho, su faceta actoral está más viva que nunca: durante los primeros días de 2018, se estrenó No dormirás, película de suspenso que ella coprotagoniza, y a lo largo de este año espera sorprender con dos nuevos filmes y proyectos de ficción autogestionados.

- Siempre se te ve comprometida con problemáticas sociales relacionadas con la niñez. ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo?

-Desde hace muchísimos años trabajo en temas sociales, me parece que es una manera de aprovechar el ser conocido para hacer algo positivo. Me dediqué mucho tiempo a los niños y también a todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama y con el medio ambiente. Pero más que nada con el tema de los niños, porque creo que son lo primero, que hay que cuidarlos, respetarlos y protegerlos de todo tipo de males. En el mundo, no sólo acá, el tema de la desnutrición, la educación y la salud, en referencia a los niños, está bastante carente, y me parece que es lo que más tenemos que cuidar, porque son el futuro del país.

- ¿Qué otros temas te preocupan y creés que debe tener el Gobierno como prioridad?

-Me parece que hoy por hoy estamos todos con el tema de la inseguridad. Creo que, de un tiempo a esta parte, se ha perdido el valor de la vida, hoy te matan por una zapatilla, un celular o por nada, entonces hay ahí una cosa que debería tratarse. La educación es otro punto que me preocupa y que, para mí, hay que ajustar. Porque si hay educación no hay un montón de otras cosas. De todos modos, sé que no es fácil, no sé cómo se hace, por eso me comprometo socialmente como ciudadana y ser humano para tratar de hacer algo por los demás, dejar de mirar el ombligo de uno y mirar para adelante. Si uno anotara una buena acción por día, al final de la semana, o incluso del año, se daría cuenta que significa un montón.

- Un tema que fue protagonista en la agenda mundial fueron los casos de acoso sexual en Hollywood. Como actriz, ¿cómo viviste estas noticias?

-Más que como actriz, hablo como mujer. Me parece que el poder decir, hablar e informar o comunicar lo que te pase, es un derecho que se tiene. Una mujer no debería pasar por esa situación. La mujer tiene que estar tranquila de poder vivir la vida como cualquier otro ser humano, sin tener que atravesar situaciones violentas o incómodas. Me parece bien que las mujeres salgan a hablar, a mí nunca me pasó, pero creo que no debe ser fácil, y más cuando en otras épocas era un tema tabú, por eso comenzaron a hablar ahora en Hollywood, porque son hechos de muchos años atrás.

- ¿Qué esperás de los funcionarios que hoy están en el poder, tanto del oficialismo como de la oposición?

-Mi mayor deseo es que nos vaya bien. Soy bastante utópica en ese sentido, pero yo prefiero confiar en que si un gobierno democrático tomó una decisión, que las cosas se hagan. Tenemos un país maravilloso, una riqueza impresionante en todo sentido, y muchas cosas para dar. Me parece que tendrían que humanizarse un poquito más, dejar de pensar solamente en ellos y pensar en los demás. Deseo que haya paz, que haya comunicación y que si gana uno, el otro lo ayude para que pueda hacer bien su trabajo. Que no metan palos en la rueda, que seamos una sociedad civilizada, y que haya opiniones encontradas, pero que eso no signifique que no se permita trabajar a los que están.

- ¿Qué esperás para el país en este 2018?

-Me parece que necesitamos un poco más de hermandad, parezco una budista hablando, pero aspiro de verdad a que eso suceda. Aspiro a eso, a que tengamos un país donde más allá de las diferencias podamos tener un país sociable, donde los que están en partidos diferentes se lleven bien para que el reflejo se vea en la sociedad, porque si no estamos así, matándonos entre todos. Es rarísimo el momento que estamos viviendo, bastante triste y doloroso.

- Buen arranque de año

Eugenia Tobal comenzó su año con el estreno de una de las películas más jugadas del cine nacional: No dormirás, el thriller psicológico, primero dentro de su género en el país, que la cautivó desde el principio. "Yo quería ser parte de esa peli, porque iba a marcar un antes y un después, porque el género de suspenso es difícil y no está muy explorado acá", cuenta la actriz, quien encarna al personaje de Sara, una de las chicas que forma parte del grupo de teatro que se interna en un psiquiátrico abandonado y experimenta largos días de insomnio. El filme fue dirigido por Gustavo Hernández, y dentro del elenco principal, además de Tobal, están Eva de Dominici, Belén Rueda, Natalia de Molina, Juan Manuel Guilera y Germán Palacios.