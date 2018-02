Avelluto: "Cortarle la cabeza a los familiares de funcionarios no me agrada"

A fuerza de trajinar redacciones y editoriales en su pasado ligado al mundo del periodismo y la literatura, al ministro de Cultura Pablo Avelluto no le cuesta expresar su pensamiento. Casi una rareza dentro del Gobierno. Pero es una anécdota simple, sobre una amiga que rechaza la obra de Mario Vargas Llosa por su ideología política, lo que deja expuesto el sello que pretende imprimirle a su labor: "Tu amiga es una tonta porque se está perdiendo a un escritor extraordinario", le dice a 3Días en la intimidad de su despacho. también se diferencia de la gestión anterior. "Pensar de una determinada manera política no hace a la obra de un artista. No se puede poner la ideología por delante de su talento, como hacía el kirchnerismo. Jamás le preguntaría a un artista a quién votó para contratarlo", remarca. Y agrega: "Si hay algo que me propuse es contribuir a la reducción de los prejuicios entre nosotros". Durante la entrevista, Avelluto destaca el cambio cultural que le permitió a Mauricio Macri llegar a la presidencia y afirma que las críticas de algunos intelectuales hacia el Gobierno se hacen con una lógica de hace 30 años.

- Gran parte de los actores sigue siendo kirchneristas, aún con los casos de corrupción a la vista. ¿Son romáticos que creyeron el relato o sacaron ventajas non sanctas como Andrea del Boca?

-Hay un poco de todo. El relato kirchnerista fue muy atractivo para un grupo muy significativo. Esa idea de que el mundo está dividido en buenos buenísimos y malos malísimos, que el mal está en los monopolios, en los Estados Unidos, las corporaciones argentinas o la oposición. Y también, hubo beneficios económicos para algunos actores. Me he puesto a pensar si esos beneficios económicos construyeron simpatías ideológicas, o si las simpatías ideológicas favorecieron los beneficios económicos.

- ¿Y cuál es la conclusión?

- Creo que es un poco y un poco. Porque existe un problema de lógica: cómo ensamblar el discurso redentor de los pobres y la idea revolucionaria con los bolsos de López. Pero lo peor que hizo el kirchnerismo desde el punto de vista democrático fue la construcción del otro como un enemigo. Eso generó un fuerte estado de sospecha que incluye al gobierno actual. Me pasó cuando modificamos la conducción del Instituto del Cine, con un grupo de actores que salieron a decir que nosotros lo único que queríamos era terminar con la producción cinematográfica local.

- Hay entidades que aún lo sostienen. Y el mundo del arte y de la literatura también se quejan...

- Pero el año pasado hubo récord de estrenos. Más de 200 películas argentinas estrenadas. Tuvimos más de 50 rodajes de ficción y éste tendremos más de 60. Cuando nosotros designamos a Alberto Manguel al frente de la Biblioteca Nacional también se nos dijo de todo, por ejemplo, que se iban a alquilar los salones de la Biblioteca para hacer fiestas. Y hoy la Biblioteca tiene más visitantes, exposiciones muy atractivas y nuevas colecciones. Entonces, no es un problema de evidencia fáctica, pasa por un vínculo afectivo y emocional, que no puede despojarse de prejuicios. Y si se considera al otro como enemigo, ahí la cosa es compleja.

- Pasa también con los intelecutales. Beatriz Sarlo dijo que preferiría un presidente más intelectual, que se saque fotos con una biblioteca y no jugando al tenis...

- Bueno, Mauricio Macri es ingeniero. No se es intelectual por tener una biblioteca. Yo quiero un presidente que escuche, que no sea autoritario, que acepte la diversidad de voces. Muchos intelectuales tienen una enorme dificultad para entender que el mundo contemporáneo es diferente de aquel en el que crecieron. Entonces, están exigiéndole a Macri, y al Gobierno en general, que actúe con una lógica de hace 30 años.

- Borges decía que a los argentinos les importa menos pasar por inmorales que pasar por tontos. ¿Algún día eso va a cambiar?

- Eso ya empezó a cambiar. Son esas transformaciones culturales las que hicieron posible que Macri sea Presidente. Creo que tanto el kirchnerismo como Cambiemos fueron dos maneras de dar respuesta a esas transformaciones, que se iniciaron con la crisis de 2001. Una, con un manual antiguo, de los años 70. Y otra, con un manual más contemporáneo, que se va escribiendo día a día. Y lo vemos en muchas reacciones que la sociedad va teniendo, como la de exigirle al Gobierno que termine con las práctica de nepotismo y los privilegios de la clase política.

- ¿Pero tuvo que pasar el affaire Triaca y caer diez puntos la imagen del Presidente para que se dieran cuenta de que meter parientes en el Estado está mal?

- Porque en la política se necesitan personas de confianza, de cercanía, en algunos cargos, pero coincido en que muchas veces hay abusos. En cualquier caso, me parece positivo. Una característica de este gobierno es que enfrenta los problemas, como en este caso. ¿Es la solución más justa? Yo creo que no, porque seguro que hay personas muy idóneas que ya no podrán ocupar cargos públicos por ser familiares.

- Renunciaron todos los Triaca menos el que cometió el error... ¿No debería irse también el ministro para dar el ejemplo y no enchastrar el discurso de cambio moral del Gobierno?

- Si el error hubiera involucrado un ilícito, yo estaría de acuerdo en que se vaya. Pero no es así y pidió disculpas. Tiene muchos desafíos por delante, en momentos en que existen procesos judiciales de enorme magnitud contra varios sindicalistas. Creo que esto sirvió para elevar la calidad del funcionariado público. Me parece que vamos a salir fortalecidos de esta situación y no debilitados. Y con mayor autoridad política para los cambios que hay que hacer.

- ¿No cree que Triaca será un escollo precisamente con los gremios con los que tiene que lidiar?

- Tenemos que lidiar con una larguísima historia y una cultura política que hay que transformar. Ahora, nosotros no venimos de Marte, venimos de esta sociedad. Por supuesto que uno no debe hacer aquello que está mal. Pero a mí la idea de cortarle la cabeza a los familiares de los funcionarios no me agrada, no me parece correcta, aunque entiendo que es necesaria porque estamos viviendo la salida de un largo tiempo en donde los funcionarios públicos parecían extraídos de una especia de aristocracia de la época absolutista. Frente a eso hay una gran hipersensibilidad en un sector importante de la sociedad.

- Usted estuvo en los medios. ¿Cree que el Gobierno comunica mal o no mide sus recursos, como pasó con la reforma previsional?

- El Gobierno no tomó malas decisiones en ese caso. Los gobernadores no cumplieron con el acuerdo y eso nos excede.

- Pero se metieron con los jubilados y la imagen del Presidente cayó diez puntos...

- No nos metimos con los jubilados, nos metimos con la aritmética. El gobierno anterior había construido una fórmula que era inaplicable en el mediano plazo y a partir de eso era necesario la corrección de esa fórmula tratando de no perjudicar a los jubilados en ese proceso. Fue un acto de responsabilidad política.

- No se entendió así...

- Es que hay temas que son de una enorme complejidad técnica y son difíciles de explicar. Nadie cree sensatamente que a los jubilados haya que recortarle sus ingresos. Pero el sistema debe ser sustentable porque lo que está en juego es que no haya una crisis del sistema previsional en los próximos dos años. Cuesta comunicar la medida y reconozco que se puede hacer mejor, pero era un caso muy complejo, con los jubilados en el medio, que han sido estafados muchas veces, como la ausencia de ajustes que motivaron los juicios y que, pese al fallo de la Corte Suprema, el gobierno anterior se hizo el distraído.

- Debate caliente por la entrada al Museo

- ¿Se va a cobrar entrada en el Museo de Bellas Artes?

-Estamos considerando la posibilidad de que el museo pueda decidir si una muestra temporaria debe cobrar entrada y tenga la oportunidad legal de hacerlo, como sucede en muchos lugares del mundo. Siempre y cuando haya un día gratuito y los niños y jubilados nunca paguen.

- Pero así se quedará gente afuera del circuito del arte...

-Tenemos que incentivar el sano hábito de visitar los museos y estoy de acuerdo con lo que decís. Pero hicimos estudios demográficos sobre quienes van al museo de Bellas Artes y el 50% de los visitantes son turistas. Creo que es un poco injustoque frente a ese panorama que sea gratuito. Las colecciones permanentes deben ser gratuitas, porque se supone que ya las hemos pagado. Pero las exposiciones temporarias tienen un altísimo costo de producción. Además, creo que lo gratuito está asociado muchas veces a la ausencia de valor. Lo que hay que pensar es a quién estamos subsidiando hoy. Es un debate que nos merecemos, sin prejuicios.