Melconian: “No es que se haya reactivado la demanda de dólares, nunca paró”

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró que la demanda de atesoramiento de dólares por parte del los argentinos no es que se haya reactivado durante las últimas semanas tras el recorte de tasas de interés, sino que “nunca paró” en los últimos dos años “pese a que tienen mucha más confianza que antes”.

Esta mañana en diálogo con radio Mitre, Melconian opinó que no es que antes de los anuncios sobre cambio de metas de inflación y el recorte de tasas de interés, había más oferta que demanda, “por definición era equivalente, porque el Banco Central no participaba y la oferta de dólares, que está por verse en términos de futuro, era una oferta concentrada en ingresos de capitales privados que entra lo genuino, lo del portafolio, la bicicleta del ‘Carry Trade’, provincias trayendo dólares. Esa es la oferta de dólares, que en los últimos dos años fue de u$s 40.000 millones, o u$s 20.000 en el año 2017”.

En ese contexto, Melconian aseguró que “la demanda de atesoramiento de dólares no es que se reactivó recientemente, nunca paró”.

Según explicó el economista, esto tiene más que ver con “una sociedad que sigue pensando en dólares”, que con las medidas que haya tomado el actual Gobierno.

Por otro lado, también hizo referencia a la inflación: “‘A nosotros por alguna cuestión de productos estacionales nos está dando un poco más de 2% enero y después vienen febrero y marzo, por lo menos hasta abril en términos de lo que viene siendo el núcleo de la inflación, más los anuncios en términos de tarifas, turismo, etc., muestra un escenario donde desinflar va a ser muy difícil por lo menos hasta mediados de año”.

"Quebrar el núcleo de 20% va a ser difícil pero va a estar encontrándose todavía con un 22, 23 y pico hasta por lo menos mayo, junio”, amplió.