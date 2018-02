Tras procesar nuevos datos, Indec podría tomar 2017 como base para medir PBI

La decisión de cambiar el año base del Producto Bruto Interno está en la agenda del Indec. Y, en ese sentido, no descartan desde el instituto que 2017 pueda ser el elegido. Así lo confirmaron ayer fuentes del organismo de estadística, tras el ruido que hubo el martes cuando se difundió en medios periodísticos que el director del instituto, Jorge Todesca, había dicho que se iba a modificar el vigente, 2004, por el 2017, tras lo cual el Indec salió a desmentirlo.

Desde el instituto de estadísticas son concientes de que 2004, el año base que se usa hoy para evaluar la evolución del PBI, debe ser actualizado porque un tanto se quedó en el tiempo. En ese sentido, hay varios proyectos en marcha que podrían terminar con que 2017 sea el que lo sustituya, pero esa decisión aún no está tomada. Para hacerlo, primero se deben identificar que se den determinadas características del período en cuestión, como un año de relativa estabilidad (que, en el caso de precios, la elevada inflación de 2017 no jugaría a favor), para luego fijar cuál será el adoptado.

No obstante, hay varios proyectos en danza que conducen a que 2017 sería un año con el que se contaría con información de manera exhaustiva de varios sectores de la economía. No en vano en noviembre de 2017 comenzó la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, que finalizaría en noviembre de este año; también está en marcha el Censo Agropecuario; se terminó el Minero; y, como confirmó ayer Todesca a este diario, está en agenda concretar este año el Censo Económico, para lo cual primero desde el Indec quieren firmar un convenio con la AFIP para acceder a datos agrupados, salteando el inconveniente del secreto fiscal.

Estos grandes operativos se traducen a que, "si finalmente todos los planetas se alinean, 2017 podría terminar siendo el nuevo año base", confiaron desde el instituto. De todas formas, cuál se termina adoptando para definir el pago de Cupón PBI es un tema que excede al Indec, ya que no es quien debe indicar cuál se debe tomar para saber si gatilla o no, ni cuánto se debe abonar a los tenedores de estos instrumentos.

Desde el Ministerio de Finanzas tenían la intención de rescatar estos instrumentos, de manera de ahorrarse unos u$s 9400 millones, tal como había indicado Alfonso Prat-Gay cuando estaba frente a la cartera de Hacienda y Finanzas. No obstante, tras el anuncio de que se canjearía el Cupón, hecho a mediados de 2016, no se avanzó por los problemas judiciales que podría desatarse, tras la modificación del año base en 2013, de 1993 a 2014. En la cartera que dirige Luis Caputo conservan el hermetismo sobre el tema. Sólo habían dicho un año atrás que la dificultad radicaba en marcar cuándo se hacía el empalme. No obstante, en el Gobierno estiman que aún no se dará el inconveniente ya que 2017 no se habría crecido más de 3%.

Así lo habían confirmado desde Hacienda. "Va a estar cerca de 3%, pero no va a llegar a ese número el crecimiento de 2017", esperan, tal como dijeron a El Cronista. Recién el 21 de marzo se conocerá el dato oficial por parte del Indec, cuando se difunda la actualización para el cuarto trimestre de la evolución del PBI.

Actualizar el año base es, además, uno de los puntos que recomiendan desde el FMI (ver aparte), para alinear las estadísticas argentinas a los estándares internacionales.

Más allá de determinar el nuevo año base, a lo que se aspira dentro del Indec es orientar los esfuerzos a lograr "bases encadenadas" para el PBI, una práctica más moderna ya implementada en varios países. Pero, para esto, es necesario contar con información actualizada que surgiría de censos económicos. Es decir, si se accediera a la base de datos de la AFIP, siempre y cuando no se viole el secreto fiscal, sería una manera de acercarse a concretarlo.