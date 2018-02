La bolsa ganó 16,3% en enero y hubo papeles que treparon hasta 50%

El Merval quebró ayer una racha negativa de tres ruedas en baja y subió 2,2%. Así, la bolsa porteña acumuló una ganancia de 16,3% en el primer mes del año.

La corrección que se vio en los últimos días del mes no alcanzó para borrar la buena performance que algunos papeles que cotizan en el Merval tuvieron en el arranque del año.

La estrella del mes fue el papel de Distribuidora de Gas Cuyana, que alcanzó una meteórica suba de 76%. En este podio terminaron también las acciones de Juan Minetti, con una ganancia de 55% y de Banco Hipotecario, que sumaron 43,9%.

"Las tres acciones que más subieron, coinciden con los sectores más dinámicos y que más movimiento están teniendo en la era de Cambiemos. Distribuidora de Gas Cuyana se benefició mucho con la recomposición de las tarifas y con un saneamiento de su balance. Después la segunda que más subió fue Juan Minetti

El tercer punto es Banco Hipotecario que fue uno de los bancos que ingresó al Merval, que con el boom de crédito se espera que tenga un balance interesante", detalló el economista jefe de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco. "Vamos a ver si efectivamente si esta expectativa está acompañada por los balances que van a venir dentro de diez días.", añadió.

Otros papeles que tuvieron un buen desempeño fueron Central Puerto, que consolidó un rendimiento de 43,3%; Endesa Costanera, que sumaron más de 40% y Petrobras Argentina, con una ganancia de 37,7%.

Así el Merval, que tocó el récord de 35.158 puntos la semana pasada, terminó el mes en 34.983 puntos.

"La locura por las accio

nes sigue, el ingreso de dinero fresco a fondos comunes de acciones fue tremendo y empujó La Bolsa a nuevo escalón", afirmó Leonardo Chialva de Delphos Investments. "Todo pasa por los flujos y poco por los fundamentos. Las valuaciones ya no le importan a casi nadie. Es cierto q en el mundo también están muy elevadas. Pero estas fases de los mercados son así. Es un bull market q comenzó en 2014 y ya está en una etapa madura", agregó.

En cambio, en el panel general de la bolsa porteña se vieron importantes caídas, como por ejemplo en la acción de Caputo, que perdió más de 13%.

Por el lado de los títulos públicos, a partir de las nuevas metas de inflación del Banco Central y con los datos de inflación en diciembre por encima de lo esperado, los bonos ajustables por CER se vieron beneficiados, especialmente en el tramo largo de la curva. En tanto, los bonos en dólares mostraron mayorías de subas, especialmente los más cortos. "En el tramo largo, las bajas en las paridades (por mayor tasa de bonos americanos) compensaron parcialmente el alza del tipo de cambio", señaló Mariano Tavelli.

El mes pasado el Gobierno Nacional realizó una colocación de deuda por u$s 9.000 millones en mercados internacionales, con rendimientos de 4,625% en un bono a 5 años por u$s 1.750 millones de 6% a 10 años por u$s 4.250 millones y de 6,95% a 30 años por u$s 3.000 millones

35.158 puntos

$ 1.264 millones

Fue el récord que alcanzó el Merval en enero. Con las correcciones de fin de mes, terminó en 34.938 unidadesFue el volumen operado en la última rueda de enero, en línea con el promedio del mes