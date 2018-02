El cigarrillo del siglo XXI

La millonaria industria tabacalera se encuentra en el momento más crucial de su larga historia. El consumo de cigarrillos tradicionales cae en promedio un 1% por año en todo el mundo. Las tabacaleras saben que las próximas cuatro décadas se fumará mucho menos y por eso abrazan la transformación tecnológica.

El sector tiene un enorme desafío por delante: abandonar el cigarrillo tradicional para reemplazarlo por los nuevos dispositivos electrónicos. Pero lo tiene que hacer con mucho cuidado y una precisión casi quirúrgica porque el tabaco significa en la actualidad el corazón de su negocio: el 95% de su facturación total, en un negocio estimado de 700 mil millones de dólares anuales. Es decir, está obligada a cambiar el enorme y pesado motor de su avión en pleno vuelo. Y para eso se apoya en la tecnología.

La clave de los cigarrillos electrónicos es que calientan líquidos con o sin nicotina o tabaco pero no generan la combustión que se produce en el cigarrillo común. Tampoco generan humo, ceniza ni olor. En vez de humo, lo que expulsa es vapor (por eso se usa el verbo vapear, vaping, vapeadores, etc. y no fumar). La combustión del tabaco es la que genera los tóxicos y sustancias nocivas que producen gran parte de las enfermedades asociadas al tabaquismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que fumar es la principal causa evitable de enfermedad y muerte en el mundo (unas cifra tremenda: 7 millones de personas al año).

Los especialistas en salud debaten sobre los riesgos de estos nuevos dispositivos. Están los estudios que presentan las tabacaleras que sostienen que los e-cigarettes son hasta un 90% menos dañinos que los cigarrillos comunes y, en la vereda de enfrente, los que dicen que todavía no pasó el tiempo suficiente para saber con certeza la peligrosidad de estos vapores. Falta evidencia definitiva, aseguran.

En noviembre del año pasado, en el e-Cigarrete Summit de Londres, se presentó a la prensa un estudio sobre el uso de cigarrillos electrónicos que indicó que, a largo plazo, el uso de nuevos dispositivos no muestra preocupaciones para la salud en usuarios jóvenes adultos que nunca fumaron tabaco ni entre consumidores de cigarrillos diarios, monitoreados durante tres años y medio por un grupo de investigación de la Universidad italiana de Catania.

En Inglaterra cada fumador le sale carísimo al sistema público de salud. Por cada persona que abandona el cigarrillo, el Estado ahorra en tratamientos unas 74 mil libras. Por eso, en vez de combatirlo, el ministerio de salud lanzó en octubre una campaña para dejar de fumar llamada STOPTOBER y por primera vez incluyó el cigarrillo electrónico en sus avisos.

Pero el debate aumenta a la par de la oferta y la demanda de esta nueva tecnología. En varios países del mundo, como Japón, Francia, Italia, Rumania, Canadá y Reino Unido, tanto British American Tobacco (BAT, ex Nobleza Piccardo en el país) como Philips Morris (acá Massalin Particulares) ya venden sus propuestas de cigarrillos electrónicos o de vapeo. La primera empuja sus marcas Vype, Glo y iFuse y PM apuesta todas sus fichas al iQos (IQuit-Ordinary-Smoking), cuyas baterías se cargan como las de un celular.

En nuestro país la ANMAT (organismo que depende del ministerio de Salud y regula alimentos, medicamentos y tecnologías) los prohibió mediante la disposición 3226 de 2011, ratificada el año pasado "debido a la escasa evidencia sobre la eficacia y seguridad a largo plazo". En su último comunicado hace unos días, dijo también que los electrónicos podrían constituir una nueva puerta de entrada a la adicción al tabaco.

Ambas compañías, aunque con estrategias de comercialización diferentes, insisten que los electrónicos no son para dejar de fumar sino para que los que quieran seguir fumando, tengan una alternativa de menor riesgo. La presión para legalizar su comercialización en la región va en aumento (ya se aprobó en Colombia).

Como pasó en el transporte, en el consumo de series y películas, en la música y en el alquiler de alojamientos temporales, entre otros rubros, tarde o temprano, a cada industria le llega su transformación tecnológica. Parece que llegó el momento del tabaco.