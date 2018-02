Lanzan raquetas de platino a u$s 20.000 para festejar los 20 Grand Slam de Federer

El 20 está de moda en el mundo del deporte. Por un lado en el ámbito del básquet profesional ya es el número que lleva "Manu" Ginóbili en su camiseta de los San Antonio Spurs, equipo con el que a los 40 años está haciendo una inolvidable temporada en la NBA. Y por el otro está vinculado con el tenis, ya que el domingo pasado Roger Federer agrandó su leyenda al levantar su vigésimo Grand Slam. En este sentido, la marca de raquetas que utiliza y lo patrocina, Wilson, no ha querido dejar pasar lógicamente este hito. Y para conmemorarlo han lanzado una edición muy especial. Se trata de 20 raquetas exclusivas, numerados del 1 al 20, con un bastidor especial Pro Staff RF 97 con una pintura metalizada y autografiadas por el tenista de Basilea, según relevan desde el diario español As.

Se trata sin duda de una edición para coleccionistas, por lo que Wilson incluye además dos pelotas del Open de Australia (también firmadas) y fotografías de sus 20 victorias en el Grand Slam. Todo ello incluido en una caja negra en la que destaca el número 20. Wilson ha querido aprovechar el marketing y también el tirón del nuevo título, destacando que para repetir todavía más la cifra, el pack está a la venta por nada menos que u$s 20.000. Un precio elevado, pero con fines benéficos.

Es que diez de los paquetes se venderán en la web del jugador y su recaudación estará destinada a su fundación. Otros nueve se comercializarán en el sitio oficial de la marca, siendo el 50% para su fundación y el otro 50 para la de Federer. Y el último, será para un afortunado. Ya que Wilson lo sorteará a través de sus redes sociales.

La relación profesional del suizo con la firma deportiva norteamericana se remonta al año 1998, cuando con una Pro Staff 85 6.0 (que utilizó hasta 2001) ganó su primer y único Challenger y también su primer ATP en la cubierta de Milán. Además formó parte de una las victorias más impactantes de su carrera, ante Pete Sampras en los octavos de final de Wimbledon 2001.

Actualmente, y después de haber "colgado" la Wilson Pro Staff 90 con la que había ganado 76 títulos, juega con una Pro Staff Wilson RF97 Autograph con la que, según los expertos, aumentó su fuerza, estabilidad y potencia.

El más rico

Además de ser el tenista que más torneos ha ganado, Federer también es el deportista que más dinero ha ingresado en concepto de premios desde que estos se empezaron a contabilizar: u$s 115.050.482.

Después de llevarse una bolsa de u$s 3.164.800 tras vencer al croata Marin Cilic en Melbourne, el suizo aumentó su distancia con respecto a Tiger Woods, que ahora es el segundo deportista de la historia que más ha ganado en premios con u$s 110.061.012. A esta cifra hay que sumarle las fortunas que genera gracias a su gran número de patrocinadores, entre los que además están Rolex, Mercedes-Benz, Möet Chandon y Lindt. Así se estima que en total a lo largo de su carrera ha generado más de u$s 600 millones.