El Merval hace una pausa: ¿qué opinan los analistas del mercado?

Las acciones en Wall Street cayeron fuerte por segundo día consecutivo ayer, poniendo al mercado en camino para sellar su desempeño de los dos días más débiles en al menos seis meses. El movimiento a la baja esta semana se atribuye a la caída de los bonos del tesoro y a la suba de tasas en EE.UU., que ha llevado el rendimiento del bono referencial a 10 años por encima del 2,7%, su nivel más alto en casi cuatro años. Las tasas más altas aumentan los costos de endeudamiento para las empresas, por lo que los inversores en acciones tienden a preocuparse. También hacen que las acciones, una inversión más riesgosa, parezcan menos atractivas para los bonos. "Ahora hemos visto nuestro segundo día de acciones estadounidenses registrando caídas de tres dígitos en el Dow", dijo Mona Mahajan, estratega de inversión estadounidense de Allianz Global Investors.

"Creemos que el movimiento alcista en los rendimientos, hasta 30 puntos base a 2,71%, genera preocupaciones en los mercados de acciones porque 1) el panorama económico puede desacelerarse dado el endurecimiento financiero con tasas más altas, 2) la Fed puede presentar una postura más agresiva dado que las expectativas de inflación claramente están aumentando, 3) una venta masiva de bonos también puede generar volatilidad en las acciones", advierte Mahajan.

A nivel local, el Merval profundiza una corrección que ya acumula 3% en tres ruedas. Cristian Brau, Portfolio Manager de SBS Fondos resalta que la caída del Merval en términos generales está en línea “con una toma de ganancias generaliza a nivel global". "Sin perjuicio de lo anterior el sólido desempeño del primer mes del año, sumado a las valuaciones de empresas nos llevaba a esperar una corrección en el mercado local llevándonos a armar un colchón de liquidez”, asegura.

A su vez, agrega que “en este contexto creemos necesario el uso de herramientas de análisis fundamental puesto que en un marco de altos múltiplos es clave analizar nombre por nombre y proyectar el desempeño de sus negocios para detectar las mejores oportunidades de crecimiento que den sustento a los valores desde el lado de los ratios fundamentales observados y analizados”.

Desde Buenos Aires Valores hacen análisis puntuales en el cual recomiendan sub-ponderar acciones como Grupo Financiero Galicia y sobre-ponderar acciones como Mirgor. “Para Mirgor, desde la compañía resaltan en un informe enviado a sus clientes que el escenario de ganancias y con un marginal aumento del P/E hasta 13,5 años debido a la consolidación de nuevos negocios y diversificación de riesgo, se proyecta un target de $ 1159 por acción una vez presentado la memoria anual de 2018 en marzo de 2019 como escenario conservador”, resalta el informe.

En el informe de BAVSA agregan a su vez que “para las acciones de Galicia, el target asignado de u$s 65 y es coincidente con una leve convergencia de la valuación a ratios regionales y una tasa de crecimiento de las ganancias semejante la actual. El mismo, debe ser revisado ante cambios en el entorno financiero doméstico e internacional, el cual parece tener poco margen de mejora en el corto plazo. El actual consenso de los analistas posee un target de u$s 62 para el ADR lo cual parece adecuado para un escenario financiero global donde es esperable un aumento de la volatilidad en algún momento del presente año pero no incorpora la ganancia extraordinaria por la venta de CFA”.

Por su parte, Sebastián Carballo, Gerente de Patagonia Inversora agrega que las inversiones en acciones son para perfiles menos adversos al riesgo y que piensan en un plazo más largo. “Para estos inversores es recomendable invertir en fondos comunes de inversiones y desde Patagonia Inversora, podemos recomendarles invertir una porción en renta variable (acciones locales). Tanto el Merval como los fondos comunes de inversión con benchmark Merval, fueron la estrella del 2017, y si bien hace unos días se viene analizando la posibilidad de alguna corrección por toma de ganancias, todo indicaría que se esperan buenos rendimientos también para este 2018. Nuestro fondo Lombard Acciones Líderes cubre este objetivo, y rindió 77% en el 2017 en pesos (50% en dólares) y ya viene rindiendo un 16.50% en pesos (casi un 11% en usd) directo en lo que va de este año”, indica.

En un informe enviado a sus clientes, desde Puente resaltan que “observando que los mercados de acciones internacionales lucen sobrecalentados, con inversores tendiendo a la cautela en el corto plazo, las posiciones en acciones argentinas podrían seguir registrando volatilidad en las próximas ruedas”.

Finalmente, Francisco Choe, Portfolio Manager de Galicia Administradora de Fondos, detalla que a partir de la suba en los niveles de tasas de interés que se observó en los mercados desarrollados empezamos a observar cierta volatilidad en la renta variable. "Los rendimientos de las acciones vienen siendo una función de las políticas de los bancos centrales, y considerando que se estiman tres subas por parte de la Fed para este año, deberíamos estar atentos a cualquier sorpresa. En este sentido, el mercado accionario local también mostró algo de corrección, luego de un buen arranque de año. Nuestro análisis continúa siendo optimista, con foco en los sectores cíclicos, servicios y energía, y entendemos que esta corrección podría ofrecer buenos puntos de entrada", indica.