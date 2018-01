La devaluación sumará más aumentos a los ajustes de tarifas de electricidad y gas

Aunque todos en el sector entienden que la recomposición tarifaria era imprescindible, la decisión de atar los precios de las naftas, la electricidad y el gas a la evolución del dólar sumará un problema más para contener la inflación.

En un contexto de altas tasas de interés, el Gobierno estimó en el Presupuesto que el promedio del dólar en 2018 estaría en $ 19,30. El relajamiento de las metas llevó a la divisa al borde de los $ 20 y eso obligará a recalcular. Es que los costos mayoristas de la luz y el gas están en dólares, así como las naftas dependen de la evolución del tipo de cambio. Aunque dicen no tener fecha, desde la cartera de Aranguren confirmaron que "habrá una revisión más adelante".

Este jueves arrancará el aumento de la electricidad, que será de un 12% promedio a nivel nacional y de 18% promedio en Capital y Gran Buenos Aires. Los porcentajes son sobre la suba ya aplicada en diciembre de 23% promedio nacional y 43% promedio en el Área Metropolitana. Pero en las distribuidoras están atentos al movimiento de sus costos mayoristas (la generación), que irán hacia arriba. Lo mismo sucede con el gas, que tendrá un nuevo ajuste en abril.

El costo monómico (mayorista) de la electricidad fue proyectado en u$s 74,8 por MWh para 2018, a una tasa de cambio de $ 19,30 por dólar, lo que representaba $ 1440 por MWh. Con la moneda estadounidense a $ 20, el precio se acerca a $ 1500 por MWh, un 4% más que la anterior estimación y un 20% más que en 2017 ($ 1250 / MWh).

Lo mismo sucederá con el gas. El precio mayorista (en boca de pozo) representa un 44% del total de la factura y el promedio ponderado para abril es de u$s 4,68 por millón de Btu, desde los u$s 4,19 actuales. En el caso de la Patagonia, La Pampa, Malargüe (Mendoza) y la Puna, será un paso de u$s 1,69 a u$s 1,93 / MMBtu.

Aún con los formidables incrementos, las tarifas eléctricas en el país siguen siendo baratas en comparación con otros países de la región. Un estudio producido por la Universidad de Belgrano a mediados del año pasado reveló que Argentina es el país con los precios más bajos de la luz para usuarios residenciales, sólo por encima de Venezuela y en línea con Ecuador.

Mientras en Argentina un KWh se cotiza a casi 7 centavos de dólar (u$s 0,07), en Brasil y Perú vale u$s 0,12, en Chile u$s 0,15 y en Uruguay u$s 0,30. El alza en febrero acomodará un poco el precio relativo argentino, pero no lo modificará sustancialmente.

Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, afirmó: "Las tarifas argentinas están por debajo de los otros países de la región por el atraso y el congelamiento de la década pasada, mientras el resto de los costos subían. No hay condiciones estructurales distintas en el mercado".