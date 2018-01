Con más de u$s 5000 millones, el negocio de las giras bate récords en ingresos

Con u$s 316 millones en taquilla y 2,7 millones de espectadores, el "Joshua Tree Tour" de U2 fue el más exitoso

La música en vivo continúa demostrando su creciente popularidad convirtiendo 2017 en un año récord para el negocio de los conciertos.

Es que solamente los artistas y grupos que integraron el "Top 20" recaudaron el récord de u$s 2640 millones, un aumento de más de u$s 241 millones en relación a la temporada anterior.

Así, los "Top 100 Worldwide Tours" generaron ingresos por u$s 5,6 mil millones, lo que representa un gran incremento del 15.8% con respecto al año anterior. Y el total de entradas vendidas por los Top 100 también fue un récord de 66,79 millones, un 10.4% mayor de asistentes que en 2016.

En este sentido, el precio del ticket promedio también fue récord con u$s 84.63, lo que representa un aumento de u$s 3.97, o casi el 5%.

Los irlandeses de U2 hicieron la gira más taquillera del mundo con u$s 316 millones (ver nota aparte) y el segmento norteamericano de la banda también encabezó esa lista con u$s 176.1 millones.

Hubo 11 giras que generaron más de u$s 100 millones a nivel global, en comparación con siete giras de 2016.

Según releva el sitio Industria Musical, en mucho también tiene que ver que los artistas más exitosos hayan logrado recapturar algunos de los ingresos que se habían filtrado en el mercado de entradas secundarias.

La base de datos de la taquilla general de Pollstar 2017 contiene además una cantidad récord de informes y planillas de shows locales que totalizan casi u$s 10 mil millones en ingresos, lo que representa un enorme crecimiento del 10,3% con respecto a las cifras que dejó 2016.

El total de entradas vendidas también alcanzó un récord de 152,8 millones o un aumento del 3,6%

De acuerdo a Industria Musical, también fue un notable año para la productora Live Nation Entertainment, que comenzó 2017 con un precio de alrededor de u$s 26.60 por acción y alcanzó un máximo histórico de u$s 46.99 por papel, antes de cerrar el año a un poco más de u$s 42.

Live Nation, cuyo socio mayoritario es Liberty Media, fue de lejos el promotor de conciertos más grande del mundo y reportó a Pollstar un récord de 52,5 millones de entradas vendidas. En tanto AEG Live nuevamente ocupo un sólido segundo puesto entre los promotores, reportando 14,4 millones de entradas vendidas.

La mexicana Ocesa de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) repitió el tercer lugar de 2016 con aproximadamente 4 millones de entradas. Mientras que los británicos (con sede en Manchester) de SJM Concerts alcanzaron los 2,4 millones de boletos expendidos.