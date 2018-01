Hoy hablaremos de la frase "El que avisa no traiciona "; porque cada vez hay más gente que la utiliza y es posible que muchos la digan sin analizar el verdadero sentido de lo que dicen, sino no la usarían.

Si bien no tengo la menor idea del origen de la frase, podemos comenzar por la palabra "traición" que en derecho, se refiere al conjunto de crímenes que engloban los actos más extremos en contra del país de cada uno; y familiarmente, la traición consiste en defraudar a familia, amigos, grupo étnico, religión u otro grupo al cual pueda pertenecerse, haciendo lo contrario a lo que los otros esperan.

Posiblemente el que la dijo por primera vez era un traidor tratando de lograr algún perdón especial o divino, aunque no creo que en la corte de Enrique VIII, en las cruzadas o durante las guerras mundiales pudieras salvarte si te acusaban de traición; mínimamente o te cortaban la cabeza o te fusilaban, fíjate Mata Hari.

En realidad la frase me parece muy poco feliz, pero imaginemos usarla en otros contextos: Si antes de matarte te aviso que te voy a matar no te mato, si te robo pero antes te aviso, no te robo.

Creo más bien que nuestra sociedad pierde honorabilidad haciendo costumbre dichos de este estilo y así como fuimos perdiendo el valor de la palabra, también hay gente que ha perdido la perspectiva de la palabra traición.

Estos cambios no son cosa nueva, Komashy en el siglo V decía "De tanto triunfar las nulidades, de tanto prosperar la deshonra, de tanto verse agitar los poderes de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra y a tener vergüenza de ser honesto".

Espero esta cápsula ayude a replantear que el que avisa y traiciona, es un traidor.