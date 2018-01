En 2017, los hombres compraron un 59% más de dólares que las mujeres

Los hombres compraron en total en forma neta un 59% más de billetes en moneda extranjera que las mujeres en 2017, según datos del Banco Central (BCRA). Sin embargo, el sexo femenino es mayoría en la posición comprada que va entre los 0 y los 1500 dólares anuales.

De acuerdo con un informe de la entidad monetaria, “esto se explica no sólo por una mayor cantidad de hombres operando, sino porque también los hombres que operaron, compraron, en promedio neto, más moneda extranjera que las mujeres”.

De las 4,2 millones de personas que compraron y/o vendieron billetes en moneda extranjera en 2017, un 54% fueron hombres (2,3 millones) y un 46% fueron mujeres (1,9 millones). Es decir, un 16% más de hombres que de mujeres.

Operaciones con billetes total de personas

Pero además, la diferencia de ingresos entre ambos géneros también tiene un impacto directo en la conducta de ahorro e inversión. Según el análisis de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec del segundo y tercer trimestre de 2017, las mujeres percibieron ingresos un 25% inferiores a los de los hombres en el 3T.

Cantidad de operadores de billetes por género

Mientras que en la comparación per cápita, aquellos hombres que compraron o vendieron billetes en moneda extranjera a través del Mercado de Cambios en 2017, adquirieron en términos netos aproximadamente un 35% más que las mujeres. En el acumulado anual, el promedio es de u$s 5000 para ellos y de u$s 3700 ellas.

Pero a pesar que las mujeres compraran menos billetes que los hombres, muestran una mayor concentración en la posición comprada de entre u$s 0 y u$s 1500 anuales. En tanto, los hombres son mayoría en la posición comprada por montos superiores a u$s 1500 anuales.

Otro de los datos que se desprenden del análisis es que, mientras la relación en la cantidad de operadores por género se mantuvo estable a lo largo del año, los hombres reaccionaron comprando más fuerte que las mujeres ante escenarios de incertidumbre en términos de monto per cápita.

Por ejemplo, en los meses de julio y agosto (periodo preelectoral) y de diciembre (en el que el cobro del aguinaldo coincidió con las discusiones parlamentarias por la reforma previsional), los hombres salieron a comprar más volumen de moneda extranjera.