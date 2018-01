Apple está a punto de quebrar su propio récord de rentabilidad

Apple está por superar su propio récord de trimestre más rentable de su historia cuando el jueves anuncie sus resultados; y los analistas calculan que el beneficio neto será de al menos u$s 19.000 millones.

El período de tres meses hasta diciembre de 2017 el primer trimestre fiscal del fabricante de smartphones y tradicionalmente el más abultado es el primero que incluye las ventas de su nuevo iPhone X y se espera que supere su anterior marca de ganancia neta trimestral de u$s 18.000 millones registrado en 2015.

Los ejecutivos de Apple sostienen que en noviembre ya esperaban el "mayor trimestre de la historia" y se ilusionaban con volver al crecimiento de ventas de dos dígitos, por primera vez en años.

Esta semana habrá varios anuncios de resultados y se espera que otros líderes del sector tecnológico incluyendo Amazon, Facebook y Alphabet informen mayores ingresos y ganancias.El sólido desempeño del sector tecnológico probablemente mantenga intacta la actual racha alcista en Wall Street después de que las acciones tuvieron su mejor inicio de año desde 1987, impulsadas por la reforma impositiva y la debilidad del dólar.

Los analistas de Canalys, una investigadora del mercado, estiman que Apple embarcó 29 millones de iPhone X en el trimestre, lo que convierte al teléfono en el más vendido en la víspera de Navidad. Calculan que Apple vendió 81 millones de iPhones en los tres meses, lo que eleva 11% la facturación a cerca de u$s 86.000 millones. Como se estima que los iPhones representan más de dos terceras partes de las ventas totales de Apple, algunos analistas se muestran aún más optimistas sobre los resultados de la compañía. Morgan Stanley pronostica ingresos 18% mayores a u$s 92.000 millones, con una ganancia neta de u$s 21.000 millones.

El elevado precio del iPhone X, que empieza en u$s 999, combinado con la inusual decisión de Apple de lanzar modelos distintos de iPhones con una diferencia de apenas unas semanas, hace que las expectativas por sus resultados sean más disímiles de lo normal.Neil Cybart, analista de Above Avalon, un boletín diario de Apple, cree que el precio de venta promedio de un iPhone podría subir más de u$s 100 a un nuevo récord que sería muy por encima de los u$s 800.

"Apple tuvo ventas estelares del iPhone X en el trimestre", dijo Cybart, en gran medida debido a que Apple pudo superar los temores a no poder fabricar suficientes aparatos para satisfacer la demanda. "La cadena de abastecimiento de Apple pudo elevar la producción del iPhone X mucho más rápido de lo que todos esperaban", agregó.