Más jugadores podrán vender dólares y la City deberá resignar ganancias

A partir de marzo el mercado de cambios tendrá nuevos jugadores y en la City porteña esperan que de a poco se achique la brecha entre los valores de compra y venta de dólares, lo que en definitiva podría abaratar el precio del billete.

La semana pasada el directorio del Banco Central (BCRA) sancionó el marco normativo para que tanto empresas como individuos puedan participar del negocio de cambios. De esta manera se profundizará la desregulación del mercado cambiario, un proceso que había arrancado con la llegada del nuevo Gobierno, cuando a fines de 2015 se puso fin al cepo. Gracias a esta apertura, los supermercados y hoteles podrán dedicarse a la compra y venta de dólares, operaciones que ya se hacían pero que a partir de marzo dejarán de estar bajo la lupa, siempre que estén habilitados por el Central.

El objetivo del BCRA es "brindar mayor competencia y transparencia", y así abaratar los costos. De hecho, un estudio de FDI comparó los spreads (diferencias entre cotizaciones de compra y venta) promedio de bancos argentinos y los de bancos estadounidenses y la diferencia es tres veces mayor: 2,56% versus 0,75%.

"Queda claro que la diferencia de 3,5 veces más por sólo apretar un botón está relacionada al negocio de unos pocos. Como en muchos otros rubros, no se trata de un tema de costo argentino, sino de margen argentino", subrayó Mariano Sardans, Ceo de la gerenciadora de patrimonios FDI. En la misma línea, agregó que esto no solo ocurre en el ámbito local, ya que en mercados como el uruguayo, las diferencias son incluso mayores: "Veamos los costos de compra/venta en Uruguay, país donde no hay control de cambios pero en donde los autorizados son cada vez menos. Hoy en día sólo hay 11 bancos habilitados, de los cuales sólo nueve realmente operan comercialmente. A su vez dos de éstos quieren vender sus operaciones. El resultado es un banco público, el Banco de la República Oriental del Uruguay, con más del 50% del mercado. Los números son evidentes; estamos hablando de un spread de casi 4%, un costo 50% superior al de Argentina y 500% mayor al de Estados Unidos".

Al respecto, el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García, opinó que primero es necesario confirmar quiénes serán los nuevos jugadores. "Creo que las grandes cadenas, como los supermercados, van a entrar en el negocio y ahí habrá que ver cuánto se podrá achica el spread. En teoría, lo que busca el Central con estas modificaciones es eso, pero va a llevar un par de meses hasta que se abaraten los costos". García también señaló que hay que esperar a ver "con qué spread se paran", dependiendo de esto, podría verse una lucha de precios entre bancos y comercios, pero enfatizó en que hasta que no arranque la inscripción, no se sabrá. "Calculo que si la intención es llevarse parte del negocio van a tratar de achicar los spreads para competir", resumió.

Mientras tanto, del lado de los clásicos jugadores del mercado de cambios, los bancos, no ven en los nuevos participantes una amenaza. Un alto mando de una entidad local privada sostuvo que no deberían haber demasiados cambios en los spreads. Si bien el experto reconoció que la medida del BCRA impulsa una mayor competencia, cree que "la gente andará con bastante cuidado", porque en general el argentino no sabe con exactitud la diferencia entre un dólar real y uno falso o las condiciones que tiene que tener el billete para ser aceptado. "No por malicia, sino por desconocimiento. Veo difícil que alguien que quiera dólares para el ahorro o para viajar al exterior elija comprarlos en un supermercado", aclaró la fuente, quien pidió ser citado en off the record.

Según detalló el Banco Central, "las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el Mercado Libre de Cambios podrán funcionar como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en el Registro de operadores de cambio", una inscripción que luego será analizada por el organismo antes de tener el alta definitiva. En cuanto a las personas físicas, previo al registro, deberán haber constituido una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) o una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

0,25%

Es la diferencia entre las cotizaciones de compra y de venta de los dólares que se negocian en la bolsa. Ayer el dólar Mep cerró a $ 19,58 para la compra y a $ 19,63 para venta; un spread de 0,25%.

De igual manera, el contado con liqui terminó a $ 19,59 y $ 19,64, respectivamente, lo que implica un spread de 0,26%. Cabe destacar que el porcentaje tiene incluida la comisión por compra/venta de títulos del 0,05%