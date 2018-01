Temer dice que Lula no está muerto políticamente

En entrevista con la radio Bandeirantes de San Pablo, el presidente de Brasil, Michel Temer, dijo que para él lo ideal sería que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputase las elecciones presidenciales en octubre, y perdiese.

"Eso pacificaría el país", evaluó. "Su no participacióbn tensiona al país y lo que precisamos hacer es distensionar las relaciones. Pienso que si él participase y fuese vencido, sería mejor".

Cuando fue consultado si Lula está "muerto políticamente", el mandatario respondió que "es una figura muy carismática y no sin razón está entre las primeras posiciones en cualquier análisis. Entonces, decir que está muerto políticamente (...), decir que su imagen, su palabra, su presencia no va a tener influencia, ahí creo que muerto no está", afirmó.

El futuro de Lula (2003-2010) devino en tema clave del proceso político brasileño en vistas a las elecciones presidenciales de octubre. Líder en todos los sondeos de intención de voto, su postulación a un tercer mandato quedó al borde del precipicio luego de que la justicia ratificara la semana pasada en segunda instancia una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción.

La posibilidad de que Lula participe en los comicios es más remota tras el fallo judicial, ya que la ley brasileña impide presentarse para cargos electivos a quienes tengan una condena confirmada por un tribunal superior.

El ex mandatario puede recurrir en libertad y su eventual candidatura a la jefatura del Estado será juzgada por la justicia electoral. La inscripción oficial de los candidatos será entre el 20 de julio y el 15 de agosto l