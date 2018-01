Zannini podría convertirse en el segundo kirchnerista preso en recuperar la libertad

Después de la excarcelación de Amado Boudou, el siguiente ex funcionario kirchnerista detenido en recuperar su libertad en los próximos días podría ser Carlos Zannini, preso en la cárcel de Ezeiza desde el pasado diciembre en el marco de la investigación por supuesto encubrimiento por la firma del memorándum con Irán.

Imputado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa que se inició a partir de la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman días antes de ser hallado muerto en su departamento, la Cámara Federal porteña rechazó la excarcelación del ex Secretario de Legal y Técnica a principios de mes. No obstante, según trascendió, la Cámara de Casación Penal podría tomar liberarlo antes del fin de la feria judicial, pasado mañana, o poco después. En sintonía con la liberación de Boudou, detenido por otras causas, se revocaría la prisión preventiva de Zannini al considerar los jueces que no pondría en riesgo para la marcha de la investigación, por la que fue pedido el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.