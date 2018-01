Cuatro plantas argentinas podrán exportar a China alimentos para mascotas

Los establecimientos productivos de las compañías Agroindustrias Baires, dos del Grupo Pilar y una de Petfoods Saladillo quedaron habilitadas para poder exportar alimentos para mascotas a China. Así lo publicó el organismo de control de ese país (la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena -AQSIQ), en su página web.

La noticia fue celebrada por el Ministerio de Agroindustria que conduce Luis Miguel Etchevehere, en una decisión que se enmarca en los intercambios que se fueron dando en los últimos meses entre el Senasa y la Secretaría de Mercados Agroindustriales, con el organismo sanitario asiático. "Llegamos a ser hasta 2014 el primer proveedor de estos productos de China con 2000 toneladas anuales, pero por razones de registro de establecimientos y cambios corporativos en nuestras empresas elaboradoras, las exportaciones se redujeron fuertemente", afirmó Marisa Bircher, Secretaria de Mercados Agroindustriales.

De las cuatro plantas, tres se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires y la otra en la provincia de Córdoba. Sin embargo, el Presidente del Senasa, Ricardo Negri sostuvo que todavía hay otras plantas que siguen siendo evaluadas. Desde el 2006 el país exporta alimentos para mascotas a China. Actualmente lo hace en el marco del Protocolo Sanitario firmado en 2009, que permite el envío de productos con ingredientes de origen animal rumiante y no rumiante. Según informó la Consejería Agroindustrial de la Embajada Argentina en Beijing, cada vez son más hogares chinos los que poseen una mascota, sin embargo, se calcula que actualmente sólo entre el 2% y 4% de la población cuenta con una. El año pasado, la importación total de alimentos para perros y gatos de China totalizó unas 16.800 toneladas, por u$s 90 millones (alzas del 70% y 185% respectivamente). Sus principales proveedores fueron Estados Unidos, Tailandia, Canadá y Nueva Zelanda. Por su parte, la Argentina exportó 349.000 toneladas de alimento para mascotas, por u$s 211 millones, con destinos principales como Chile, Cuba, Uruguay, Bolivia y Paraguay.