En el mercado creen que el dólar podría haber encontrado un techo

Luego de subir 57 centavos en una semana, el dólar se mostró estable el viernes y solo ganó un centavo en el terreno mayorista. La divisa cerró en $ 19,57 y los operadores del mercado opinan que esa relativa calma podría prolongarse a esta semana, ya que el billete parece haber encontrado cierto rango de equilibrio debajo de los $ 20.

"Las ventas de bancos públicos le marcaron un techo al dólar cerca de los $ 19,60. Habrá que ver en el transcurso de esta semana. La demanda sigue sostenida, así que estamos en manos de los bancos oficiales. En principio, parecería que el techo estaría en el rango entre $ 19,50 y $ 19,60", señaló Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios.

El jueves pasado, los bancos públicos salieron a vender divisas por unos u$s 200 millones y ayudaron a contener una escalada cuando el tipo de cambio se encaminaba a los $ 20. El viernes, el Nación y el Provincia repitieron la operación aunque con montos considerablemente menores. Según informó Global Agro Brocker, las entidades oficiales se desprendieron de unos u$s 10 millones. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios, afirmó que la actividad oficial en el mercado cambiario moderó la corrección de la divisa pero "no alteró la sensación dominante que presume que el dólar ha encontrado temporalmente un nuevo rango de fluctuación bastante alejado de los pronósticos formulados para el primer tramo del año".

Más allá de las ventas de los bancos oficiales, en la mesa de una entidad privada aportaron otras explicaciones para justificar la idea de que el tipo de cambio habría encontrado un nuevo techo, al menos temporal. "El dólar se está cayendo en todo el mundo y Argentina no va a poder ir a contramano por mucho tiempo más. En los últimos dos meses el dólar index (que lo mide contra una canasta de monedas) cayó de 94 a 89. A la vez, en Brasil el real se apreció un 5,5% solo en el último mes. El movimiento del real y la devaluación del peso mejoran el intercambio con Brasil", explicaron.

En la misma mesa agregaron que la dinámica opuesta al resto del mundo que se ve en Argentina hizo que desde el jueves empezaran a llegar dólares financieros: "Entran a $ 19,60 y apuestan a una tasa local del 27%, que todavía está alta", dijeron. Además de los flujos de cartera, varios operadores apuntaron que a fines de la semana pasada volvieron a verse liquidaciones de dólares provenientes de exportaciones agrícolas.

Tras un año de relativa estabilidad cambiaria (solo perturbada por un shock externo y por la incertidumbre en torno a las elecciones primarias legislativas) el dólar empezó su escalada en diciembre y desde entonces el peso se depreció un 12% en términos nominales. Las tímidas subas de comienzo de mes que llevaron a la divisa a superar los $ 18 se transformaron en saltos de decenas de centavos por semana luego de que se anunciara el cambio en las metas de inflación. Un trabajo de Quantum Finanzas resumió: "En Argentina los movimientos cambiarios parecen estar asociados más en sincronía con las reducciones de una previa y extraordinariamente alta tasa de interés de política (monetaria) para los pesos. A esto se le sumó la percepción de mucho aflojamiento al coincidir con la suba de presiones inflacionarias locales".

Según el último informe de coyuntura del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea la depreciación del 12% en la moneda argentina redujo casi a la mitad el atraso cambiario estimado (de 20 % a 11%), de acuerdo a la paridad de poder de compra ajustada por productividad. El reporte añadió que los mercados a futuros también se vieron afectados, por lo que la cotización del dólar a octubre del 2018 creció un 6% en el último mes y medio.