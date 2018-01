¿Nuevo equilibrio? El dólar cerró sin cambios en $ 19,85

El dólar cerró la semana con menor volatilidad que en las ruedas anteriores y operó sin variaciones a $ 19,85 para la venta en el mercado minorista. Así surge del promedio que realiza el Banco Central en la city porteña. Por su parte, el dólar en el mercado mayorista subió apenas un centavo para finalizar en $ 19,57.

“Si bien el recorrido de hoy volvió a ser mixto y por momentos algo irregular, no presentó una amplitud en su cotización tan significativa como la de los momentos de mayor tensión en el mercado”, indicó el analista Gustavo Quintana.

La tendencia vendedora se acentuó a media rueda y en el último tramo de la sesión se robusteció la demanda por cobertura y los precios reaccionaron con un repunte, destacaron en las mesas de operaciones.

“El mercado de cambios va asimilando el nuevo valor de la divisa, ya que, si bien por momentos se vieron en pantallas ofertas de volúmenes de hasta u$s 50 millones para comprar, y de unos u$s 25 millones para vender en otros momentos, solo se pactaba en los bancos las necesidades de sus obligaciones, sin tomar nadie posiciones que no fueran las necesarias”, remarcó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 934,410 millones, a los que hay que agregar u$s 6 millones operados en el mercado de futuros.

“En la semana que acaba de finalizar el dólar mayorista tuvo una suba de cincuenta y siete centavos y medio respecto de los valores registrados en el final del viernes pasado, una corrección casi idéntica en magnitud a la exhibida en la última semana de diciembre pasado”, recordó Quintana y agregó: “La presión compradora instalada desde el inicio de la semana hizo que el dólar alcanzara el miércoles pasado su máximo histórico como consecuencia de una dolarización de portafolios que ejerció fuerte presión sobre su cotización”.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s 742 millones, de los cuales más del 50% se operó entre fin de enero a $ 19,6150 con una tasa implícita de 16,79% y febrero a $ 19,930 a una tasa del 20,35%. El plazo más largo fue junio a $ 21,240 con una tasa implícita de 20,09%.

En la city destacan que la semana próxima finaliza el mes, un dato que puede agregar algún factor de presión adicional sobre los precios debido al proceso natural de cierre de posiciones que vencen el miércoles que viene.