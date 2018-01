Edición Impresa REPAGArá financiamiento CON un AJUSTE REAL DE 5% EN LA TARIFA

AYSA logró colocar bonos por u$s 500 millones para financiar plan de 320 obras La tasa fue de 6,625%. Recibió ofertas por u$s 2000 millones. La empresa tiene 320 planes de obras por u$s 1100 millones y planea licitar cinco proyectos público-privados