En 2018, firmas locales ya recaudaron u$s 1250 millones en Wall Street

Las empresas argentinas empezaron 2018 pisando fuerte en el mercado internacional. Genneia, MSU y Aysa ya emitieron bonos por u$s 1250 millones y otras seis empresas se preparan para abrir su capital en el extranjero. Si los bonos corporativos se suman las emisiones soberanas, lo recaudado por emisores locales llega a u$s 10.250 millones.

Al igual que el año pasado, Genneia inauguró el mercado internacional de deuda con la reapertura del bono que había colocado en enero de 2017. La empresa ligada a las energías renovables obtuvo otros u$s 150 millones, con un rendimiento de 5,967%. Según informó Citi, que actuó como colocador, la emisión tuvo una sobresuscripción de 3,7 veces solamente en la primera hora luego de la apertura. "El año pasado, Genneia emitió el mismo bono a 8,75%, o sea que logró recortar casi 3 puntos en estos meses. En febrero, su directorio votará para abrir el capital, algo que se descarta. Es una empresa interesante porque tiene varios proyectos que, cuando se concreten, empezará a cobrarle al Gobierno", señaló Sebastián Maril, analista de Research for Traders.

Por su parte, MSU Energía recaudó u$s 600 millones a 2025, con un rendimiento del 7%. "La tasa está bien para una empresa poco conocida por el mercado. El bono salió coemitido por otras empresas del mismo grupo, para garantizar el pago", apuntó Maril. La emisión también fue bien recibida por los inversores internacionales y las ofertas llegaron a u$s 3000 millones.

Ayer también se conocieron los resultados de la primera colocación de un bono internacional por parte de Aysa. La compañía estatal consiguió u$s 500 millones con un título a 5 años cuyo capital amortiza en un único pago en la fecha de vencimiento y ofrece un rendimiento de 6,625%. "La empresa tiene aprobadas emisiones por u$s 1000 millones para todo el año, ya que el Gobierno quiere sacarse de encima el gasto público y busca que las empresas estatales puedan autofinanciarse. La demanda por activos argentinos todavía está fuerte y Aysa lo aprovechó, ya que las ofertas llegaron a u$s 2000 millones", comentó Maril.

Además de las emisiones de deuda, hay dos aperturas de capital de empresas argentinas en curso. En primer lugar, está la emisión secundaria de Central Puerto que ya cotiza en Buenos Aires y está ofreciendo acciones en la plaza local y en Nueva York a un precio indicativo de entre u$s 1,75 y 2,15. Los accionistas actuales de la compañía se desprenden en el mercado de hasta 408.095.678 acciones y, además, la firma podrá colocar otras 53.229.870 acciones."El papel subió mucho en el último tiempo pero es una empresa importante, que está saneada y le tengo bastante fe para 2018", explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.

Ayer, Bioceres también anunció formalmente su salida a la Bolsa en Buenos Aires y Nueva York. La compañía dedicada a la biotecnología para el sector agropecuario ofertará de 11.818.182 acciones y el rango de precio para la suscripción estará entre u$s 10 y 12 por acción. "Es una empresa que tiene mucha innovación, está bien administrada y es sólida pero todavía no es rentable. Es una apuesta a un sector que puede tener buenas perspectivas en el mediano plazo", opinó Martínez Burzaco.

Para lo que resta del año, son varias las compañías de capitales argentinos que planean financiarse en el mercado internacional. Según comentó Maril, Transener ya tiene aprobada una emisión de deuda (al igual que las provincias de Buenos Aires y Chaco). Por el lado de las aperturas de capital, además de las que se encuentran en el especialista de Research for Traders mencionó a Genneia, Corporación América y Molinos Cañuelas (que tuvo que suspender su emisión a fines de 2017 y volvería a lanzarla en el primer semestre de este año). "Además, siempre hay algunas demoradas, como Mastellone, IRSA, Cresud, Autopistas del Sol y Cablevisión o ahora, luego de la fusión, Telecom", añadió Maril.