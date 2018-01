Prisma tiene casi todo listo para salir a la venta: piden u$s 2000 millones

Nadie le creyó al presidente de uno de los 14 bancos dueños de Prisma cuando dijo en una reunión que la empresa que engloba a Visa, Banelco y Pagomiscuentas podía valer u$s 4000 millones. En rigor de verdad, el objetivo que tendría Goldman Sachs es conseguir u$s 2000 millones por el 100% de la compañía, aunque en el mercado estiman que el deal se realizará en torno a los u$s 1500 millones: u$s 100 millones más o u$s 100 millones menos. Los bancos están interesados en vender el 100%, pero tienen la posibilidad de vender el 51% y el resto en tres años. Según pudo saber este diario, ya está casi todo listo para salir a la venta, que sería entre la semana que viene y la otra. Dicen que en el primer semestre ya estará vendida, aunque en el mercado creen que podría ocurrir entre junio y julio. De todos modos, tienen hasta septiembre para vender.

Desde el Gobierno quieren que se acelere el procedimiento. Una señal es que desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) le acaban de pedir una reunión a Prisma, que se la dieron recién para después de Carnaval. ¿Será porque quieren decirle que a esa altura la empresa ya salió a la venta?

Desde Prisma pedían a la CNDC una cláusula de no competencia por diez años en todos los negocios de la compañía. O sea, como ellos tienen Banelco, que nadie pudiera instalar un cajero automático. Y como tienen TodoPago, que nadie pudiera hacer una billetera virtual. En el Gobierno estudiaron la jurisprudencia en el tema a nivel nacional y decidieron concederle la cláusula de no competencia por cinco años pero sólo en el negocio de adquirencia. Eso significa que ninguno de los 14 bancos dueños puede entrar en el negocio de forma individual o colectiva, pero cualquier otro actor del exterior o a nivel local sí puede hacerlo. O sea, si First Data, el Hipotecario, Supervielle o Tarjeta Naranja quieren, por ejemplo, pueden entrar. También puede ser cualquier otro que hay en el exterior.

La CNDC ya dio el OK de esta cláusula de no competencia y ahora falta la burocracia que los 14 bancos firmen esto para mandar el infomemo. El information memorandum es el documento con el que un banco de inversión sale a vender una empresa, da información contable, financiera, comercial y legal sobe la venta de una compañía. En este caso, se trata de un proceso de venta complejo, ya que participan 14 accionistas que lo mantienen con suma confidencialidad y que se comprometieron ante el Gobierno a vender Prisma.

En el sector señalan que el comprador necesita tener una combinación de factores, que no son muy fáciles de encontrar, como ser un especialista en la industria de pagos, que es bien técnica y específica; además de alguien que conozca la Argentina y se sienta cómodo con este entorno de negocios. En este sentido, Cielo es el favorito a quedarse con la compañía, ya que es el procesador de tarjetas de pago número uno de Brasil, que cotiza en Bolsa y cuyos accionistas principales son Bradesco y Banco do Brasil.

El otro candidato fuerte es el fondo de inversión estadounidense Advent, ex dueño de OCA y Fada Pharma en la Argentina, que tomó el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, propietaria, entre otros, de un casino en Mendoza y del hotel y sala de juegos Conrad, en Punta del Este, es uno de los favoritos. Advent opera en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6000 millones de capital para invertir. Advent tiene mucho expertise en la materia y ya ha realizado media docena de transacciones similares.

Otro candidato es Bain Capital, uno de los accionistas de Linkedin, que empezó como un family office que invertía en emprendimientos y que hoy maneja activos por u$s 75.000 millones. General Atlantic, que maneja u$s 20.000 millones en activos y tiene acciones en Despegar, Uber, Santander Asset Management y AirBnb, es otro de los que se menciona como posible comprador.