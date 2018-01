"Trabajamos en un modelo de mucha colaboración con las fintech"

Gabriel Guerra es el gerente de plataforma digital de la banca empresas de Banco Galicia y el responsable del proyecto de una nueva aplicación para smartphones diseñada para clientes corporativos. Desde el piso 20 de la casa matriz del banco en el microcentro porteño analizó los desafíos que el segmento mayorista del banco tiene en un contexto de avance digital. "Más que apurados por las fintech, trabajamos por la necesidad que plantean nuestros clientes", dijo. "De todas formas, lo hacemos de forma hipercolaborativa con ellos".

Según explicó, esta solución, que estará disponible para los grandes clientes en abril permitirá autorizar una financiación, una operación de compra venta de moneda extranjera, un pago de haberes o de proveedores, o una operación de comercio exterior. Todo lo que se puede firmar por web, se puede hacer ahora desde el celular.

"La banca empresas viene creciendo muy bien. Es algo que arrancó el año pasado y creemos que es una tendencia que se va a mantener. Hoy vemos que está creciendo la financiación. Por eso es que en esta app que lanzamos permitimos confirmar una financiación: por un lado, tomar préstamos en forma on line, vender los cupones de las tarjetas de crédito y por último, vender cheques. Más adelante, vamos a permitir esto último, sólo sacando una foto y comenzando desde el teléfono", detalló.

¿Esta app está en línea con los otros productos digitales del banco?

Trabajamos en conjunto y de hecho el look and feel, la estética es similar al de la app de la banca minorista. Antiguamente, cada uno iba a haciendo por su lado. Ahora, lo que buscamos es que tanto el minorista como el mayorista tengan la misma experiencia de banco.

¿Cuáles son los cambios que una solución en un teléfono celular puede ofrecerle a una empresa?

En el modelo viejo, estaba el Tesorero y por otro lado, los firmantes para que le pusieran la firma. Lo que estamos reemplazando es eso: desde esta aplicación, el cliente no va a arrancar una operación, la va a autorizar. El Tesorero va a iniciar una operación en la web, pero el esquema de firmas dan el ok desde la aplicación. Para el momento del login no vamos a estar usando datos biométricos, pero si al confirmar la operación. La biometria facial aparece en el momento de autorizar la operación. Para nosotros la seguridad es algo hipercrítico. Es fundamental que el cliente se sienta seguro en el punta a punta de cualquier proceso que haga con el banco.