Históricas figuras del fútbol argentino jugaron un partido a beneficio en Mar del Plata

El fin de semana pasado, se jugó una nueva edición del Torneo "Fútbol sin Violencia", en el Balneario 12 de Punta Mogotes. El evento, organizado por el Banco Ciudad y su Fundación, tiene como finalidad colaborar con el hospital de niños de Mar del Plata y, en el marco de los clásicos de primera división de AFA que se juegan en La Feliz, transmitir un mensaje contra la violencia.

Los grandes clubes que participaron de la iniciativa fueron: Boca Social, Fundación River Plate, CASLA Social, Huracán Solidario, Racing Solidario y Rojo Solidario. En esta oportunidad, tanto River como Boca, llevaron a un grupo de chicos con sus familias, para que pudieran conocer el mar y disfrutar de la playa y el fútbol en el Balneario 12. Asimismo, la empresa Mercedes Benz Argentina acompañó, por segundo año, esta iniciativa solidaria de la Fundación Banco Ciudad.

El sábado 20, al mediodía, comenzó el torneo en la cancha de fútbol 5 (con equipos de 5 jugadores más el arquero) del tradicional balnerario marplatense. Desde temprano el público se congregó para disfrutar del clásico Huracán – San Lorenzo. El Ciclón estuvo representado por un equipo formado por figuras históricas muy queridas por el club y por sus hinchas. Capitaneados por Norberto Ortega Sanchez, jugaron Oscar Passet, Diego Rivero, Ángel Bernuncio, Ariel Graña y Oscar Arévalo. Mientras que el Globo conformó un equipo un tanto más joven y el único con los seis jugadores surgidos de las Inferiores del club: Sixto Peralta, Gastón Casas, Gabriel Lettieri, Leonardo Orsi, Marcos “Anguila” Gutierrez y Antonio “El Chipi” Barijho. Este clásico finalizó con un 7-1, a favor de Huracán.

Luego fue el turno de Racing e Independiente, los de Avellaneda disputaron un partido muy parejo, pero fue el rojo el que sobre el final hizo la diferencia para ganarlo por 6-4. Por Independiente, se destacaron las actuaciones de Ariel Rosada y José Luis Calderón, “Caldera” luce y juega como si tuviera 25 años en lugar de los 47 cumplidos. Los acompañaron Mariano Pernía, Leonel Ríos (prácticamente en un nivel de competencia profesional) y el legendario José “Mandinga” Percudani. En la Academia mostraron muy buenas actuaciones Claudio Ubeda y Claudio “El Turco” García, que tiraron paredes con sus compañeros Walter Viqueira, Alberto Mouzo, Claudio Marini, Roberto Pompei y Damián Rodriguez.

Luego del almuerzo de camaradería de los planteles, a las 17 llegó la hora de conocer al primer finalista de la Copa. Se enfrentaron Huracán e Independiente, triunfando el Globo con un apretado 3-2, gracias a un último bombazo de Orsi que terminó en la red.

El domingo fue el día del partido más esperado, el super clásico Boca-River. que luego de un apasionante 3-3, terminó definiéndose por penales a favor de los Millonarios. Este partido brindó el lujo de poder disfrutar a dos grandes figuras que se llevaron la mayoría de los aplausos, “El Pato” Fillol en un arco y “El Mono” Navarro Montoya en el otro. Por River, también jugaron un partido vibrante Leonel Gancedo, Ariel Franco, Diego Placente, Ariel Garcé y el muy aguerrido zaguero Roberto Trotta, que fue al ataque permanentemente. Los xeneizes, que mostraron mucha coordinación por jugar habitualmente juntos, fueron Néstor Fabbri, César La Paglia, Aníbal Matellán, Martín Andrizzi, Juan Cobian y Marcelo “Chelo” Delgado, quien volvió a mostrar la figura de su pegada con tres dedos. Trotta y Matellán fueron los goleadores, con dos goles cada uno.

Por la tarde del domingo, Huracán y River jugaron la final de la Copa “Fútbol sin Violencia”, y el Globo venció por 6-4. Al final del primer tiempo, se retiró, en un cambio cantado, la figura más ovacionada por el público durante todo el torneo: el campeón del mundial 78 Ubaldo “El Pato” Fillol. Con sus impecablemente llevados 67 años, declaró: ”Siempre es un placer volver a ponerme los guantes y los cortos, pero ahora me duelen hasta las orejas, je. Compartir el vestuario con los jugadores me rejuvenece treinta años”. En este partido Barijho se llevó la única tarjeta amarilla de todo el torneo, sobre la que se excusó con el árbitro diciendo: “Qué?!, mirá si no voy a usar el cuerpo...“

Los quemeros, todos figuras de fines de los 90 e inicios del 2000, finalmente dieron la vuelta y recibieron el trofeo de parte de Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, y Mariana Galante, titular de la Fundación Banco Ciudad. (*2) Por segundo año consecutivo, los futbolistas brindaron un apasionante espectáculo, donde jugaron a ganar o ganar pero siempre comprometidos con el mensaje del torneo en relación a la lucha contra la violencia. En este sentido, se expresaron unánimemente todos los jugadores. Ubaldo “El Pato” Fillol comentó: “Contento de volver a ponerme los cortos y los guantes por un fútbol sin violencia. Ojalá podamos transmitir lo importante que es comprender que somos rivales, no enemigos.” Carlos “El Mono” Navarro Montoya manifestó su acuerdo: “Es muy grato volver a disputar un superclásico, y más si es bajo el lema de un fútbol sin violencia...”

El ministro del Interior y ex presidente del Banco, Rogelio Frigerio, también apoyó esta iniciativa solidaria y por un fútbol sin violencia, visitando el día sábado el Balneario 12 y luego, en la noche del domingo, acompañando al presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla, para compartir con “el Mono” Navarro Montoya y “el Pato” Fillol, sentados juntos, la platea del estadio mundialista de Mar del Plata, el primer Superclásico del año.

Un momento muy importante de esta iniciativa tuvo lugar un día antes del comienzo del show del fútbol, el día viernes 19 al mediodía, cuando el presidente del Banco Ciudad, junto al presidente de Racing Víctor Blanco y el flamante manager del club Diego Milito, visitaron el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, y acercaron las donaciones para la institución, que este año consistieron en dos camas eléctricas para la terapia intensiva. A su vez, Racing Solidario llevó regalos para los chicos internados.

El presidente del Banco Ciudad resaltó: “Como entidad pública, y en lo que hace al rol de banca social, es importante para nosotros orientar nuestras acciones para mejorar la sociedad de la que formamos parte. En este sentido, por segundo año consecutivo, organizamos la Copa Fundación Banco Ciudad, abogando por el deporte y el Futbol Sin Violencia. Y además volvemos a combinar esta iniciativa con una acción solidaria para contribuir con una institución muy importante de Mar de Plata, tanto para los habitantes de la Feliz, como para todos aquellos que eligen esta hermosa ciudad como destino de sus vacaciones. Nuevamente hacemos llegar nuestra colaboración al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti al servicio de los niños y sus familias.”

El Banco Ciudad sumó a esta iniciativa las promociones, con beneficios y descuentos con sus tarjetas, en el servicio de playa, restaurante y estacionamiento del Balneario 12 de Punta Mogotes durante toda la temporada de verano.