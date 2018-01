Analistas son optimistas y creen que la tasa va a volver a ser atractiva

El Cronista conversó con Sebastián Arena, Vicepresidente de Buenos Aires Valores, quien asegura que entienden que esta suba del dólar hace más atractivo a estrategias de carry trade en pesos.

Estuvimos viendo un gran incremento del volumen negociado en la bolsa...

Creo que el aumento del volumen arroja un crecimiento más que interesante y nuestra expectativa es no sólo que se mantenga, sino que continúe creciendo, todo esto más allá del movimiento que pueda experimentar el Merval. Es importante la comparación entre volumen e índice, pero hay que separar ambos factores. La capitalización bursátil sobre PBI aún se mantiene en niveles muy bajos, lo que permite entender que el potencial del mercado y el volumen sigue siendo interesante y por eso aún podremos seguir viendo un sendero de crecimiento.

El crecimiento del volumen viene acompañado de un crecimiento de los participantes

Sin duda vemos que hay apetito por activos tanto a nivel local como internacional. La cantidad de cuentas comitentes crecieron fuertemente el año pasado y con ellas el interés. Esto en parte se da gracias a que se masificó la inversión en Lebac y de la mano, vino la apertura de cuentas comitentes. Los fondos también fueron los grandes beneficiados del "efecto Lebac".

¿Cómo ves a las acciones en este comienzo a toda máquina?

Seguimos viendo que hay sectores con potencial interesante, pero creo que cada vez más hay que ponerse más selectivos e incluso con una cuota de cautela adicional, buscando protección de las carteras con derivados o buscando distintos instrumentos que apunten a diversificar bien la cartera. Es probable que suceda una toma de ganancias en algún momento y creo que es hasta sano que ocurra.

¿Tasa o dólar en 2018?

Creo que, con este nivel del dólar, la tasa va a volver a ser atractiva y que le pueda llegar a ganar al dólar. Al dólar lo vemos subiendo cerca del 20%, acompañando la inflación a la vez que a la tasa no la vemos debajo del 20%, con lo cual sigue habiendo espacio para hacer tasa y carry en este 2018. Igualmente hago un llamado de atención al sostener que no iría tan sesgado a tasa ya que creemos que en este año habrá que diversificar tanto en plazo de Lebac así como instrumentos y moneda. Particularmente con el mercado de Lebac, hay una variable que hay que seguir de cerca que es la liquidez del mercado secundario. El desarme del BCRA con la Leliq, le saca liquidez al mercado secundario, sería menos "lebaquero". Si se revierte la liquidez por las Leliq, sería más cauteloso con las Lebac y buscaría otros productos de tasas y estrategias de carry.

¿Qué opinas de los bonos en este año?

Para la parte en pesos me parece atractivo el tramo medio de la curva CER como el bono Discount Pesos (DICP) y Cuasipar así como el PR13. Todos ellos son bonos interesantes que rinden cerca de un 6% de tasa real. No me gustan tanto los Badlar y veo más potencial en bonos provinciales como una alternativa interesante para diversificar carteras. Incluso los bonos corporativos son una buena herramienta que muestran una tasa de interés atractiva. Si bien se pierde liquidez, los provinciales dan un spread por sobre los soberanos que son interesantes y más aún los bonos corporativos. En este segmento hay que evaluar bien el riesgo de crédito provincial y corporativo, pero se destacan buenas oportunidades. En cuanto a las letras provinciales tienen muy poca liquidez y para este segmento sólo hay que buscar posicionarse en las licitaciones dentro del mercado primario y quedarse hasta el vencimiento.

¿Qué variables económicas están monitoreando para este 2018 y que opinas del sinceramiento de metas?

El sinceramiento de metas y variables económicas van de la mano. Es interesante el sinceramiento ya que, si bien tuvo mucho ruido político por el fin de año y en un mes complicado, va de la mano con lo que se presenta en el presupuesto y da una imagen de unidad. El problema es que se presenta una meta que enseguida pareciera que no se cumple y que por lo tanto anticipa que la discusión paritaria va a ser difícil. En una primera imagen la meta no se va a cumplir o parece de difícil cumplimiento. Creo que vamos a tener una inflación debajo de 20% pero por encima de la meta en 2018 y lograr estar debajo de 20% va a ser un gran desafío ya que aún tendremos ajuste de precios en servicios regulados qué generan un incremento.

Siguiendo con el análisis, el déficit es la segunda variable clave. Se viene hablando mucho del tema y sigue siendo un elemento clave en este 2018.

El consenso es que va a estar por encima del 3% de déficit primario sin intereses de deuda y sin duda que es un número que habrá que corregir. Por eso es que es interesante el sinceramiento de metas y se está estableciendo un nuevo escenario económico al cual se está intentado converger. Tiene más lógica que de lo que se estaba planteando en primera instancia. Lo que suma es que la economía este año está creciendo a la vez que no tenemos un año electoral. El año pasado el gobierno recibió respaldo y ello le da margen para implementar políticas de cambio. Tenemos que ir a un escenario en que se replantee la carga impositiva, más que nada si buscamos que lleguen las inversiones a la economía real.

¿Hablando de economía real, cómo ves a los proyectos publico privado (PPP) que intenta llevar adelante el gobierno?

Como instrumento es muy bueno ya que le permite al gobierno apalancarse en términos de obras, pero, dado que el sistema de licitación es complejo, le representa a las empresas privadas una elevada incertidumbre. Si se llegan a implementar los planes de infraestructura y vialidad que el gobierno tiene pensado, seguramente será una gran noticia que permitirá traccionar a la economía con fuerza. Hay que ver si los privados se animan a entrar.

¿Entramos a emergentes en este 2018?

A diferencia del año pasado, Argentina hizo algunos cambios que se requerían. Igualmente, la pregunta es si algunas reformas de las que se estuvieron mencionando y proponiendo no salen o no quedan concretadas. Si eso ocurre, quizás nos vuelven a aplazar y postergar un año. Creo que para este año es clave la reforma de mercado de capitales, que quedó inconclusa. Con ella esperamos mayor facilidad y accesibilidad al mercado local de grandes participes del mercado internacional, que permita desarrollo de productos que apuntalen la inversión y la entrada de capitales.

¿Como ves BYMA en todo este proceso del mercado local?

Si nos ponemos a ansiar la valuación de BYMA como mercado, estamos valuados como México, pero si nos comparamos con Brasil somos 13 veces más pequeños en valor. BYMA convergió a México porque hubo cambios que quizás no son visibles, pero sí con respecto a sus sistemas. El sistema que usa BYMA es el que usa el cuarto mercado del mundo que es Londres. Le falta implementar un sistema mejor de back office pero en términos de solidez de la plataforma para operar es muy buena. Eso da una señal de hacia donde quiere ir el mercado y es clave el desarrollo de productos, algo que de a poco BYMA está llevando adelante.

¿Qué novedades tienen desde BAVSA en este 2018?

Estamos planteando para este año un lanzamiento de fondos. A su vez, estamos haciendo cambios en la plataforma operativa para nuestros clientes. Para alinearnos a los tiempos que corren, estamos haciendo foco en mejorar la operatoria con más herramientas, información, análisis y mejor visualización para que el cliente puede acceder de mejor manera y con más instrumentos operativos al mercado. Por otro lado, estamos homologando un algoritmo para generar arbitrajes dentro del mercado y para ello será clave que se implemente la figura de market maker.