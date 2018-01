Con un dólar caliente en la calle, la demanda de Letes creció un 70%

En medio de una renovada avidez por los dólares, el Ministerio de Finanzas cerró con éxito su licitación de Letras del Tesoro. Con un dólar que quedó a un paso de $20 en las pizarras, la cartera que dirige Luis Caputo logró refinanciar el 100% de los vencimientos que tenía pendientes.

En la licitación de letras en dólares las ofertas alcanzaron u$s 4.916 millones, un aumento de 70% desde la última licitación. En total, se adjudicaron u$s 800 millones, que superaron a los u$s 500 millones que vencían ayer.

Según informó Finanzas en un comunicado, ayer se adjudicaron por licitación valor nominal u$s 400 millones de las Letras del Tesoro a 196 días (con vencimiento el 10 de agosto de este año ) y otros u$s 400 millones de las Letras del Tesoro a 364 días (con vencimiento el 25 de enero de 2019).

Concretamente, el monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 4.915 millones, distribuido en u$s 3.174 millones para la Letra a 196 días y u$s 1.741 millones para la Letra a 364 días. Se recibieron 4.373 órdenes de compra.

La demanda inversora fue tal que a las ofertas del tramo general de la Lete que vence en agosto, se le aplicó un factor de prorrateo de 10,9% y a la letra de 364 días otro de 22,49%.

Según indicaron operadores de la City se trata de la licitación más sobreofertada por lo menos desde las PASO de agosto pasado.

Comprar Letes permite dolarizar el portafolio, o parte de él, a una cotización menor que la que se ve en las pizarras de los bancos. Para Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen S.A, esto puede ser un factor clave para explicar el boom de las letras del Tesoro. "Es una manera barata de hacerte de dólares. En estos días donde la cotización salta de a 20 centavos respecto de la rueda anterior, puede impulsar aún más la demanda", dijo y agregó una máxima: "La sobreoferta de Letes está estrictamente vinculada a la volatilidad cambiaria del momento en que el Tesoro las licita".

Falcone también señaló que en los fondos en dólares que administra también se vio esta "onda verde". "En las últimas semanas vimos un crecimiento muy fuerte de la demanda en estos instrumentos, que venían un poco rezagados respecto a los FCI que invierten en pesos", detalló.

Por su parte, Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI afirmó que, además del creciente apetito por el dólar, el rendimiento de estas letras "es exagerado". "Creo que le están tirando los dólares por la cabeza, porque el Gobierno está pagando demasiada tasa", dijo. "Noo podes pagar más de lo que paga el AA19. En el mercado secundario de Letes, los inversores se las sacan de las manos"

Con todo, los analistas esperan que este año el tipo de cambio acompañe la evolución de la inflación y que por lo tanto, el interés de los ahorristas e inversores en dolarizarse, se mantenga. "Sería algo así como: decime qué inflación esperas y te digo qué dólar tendrás", dijo Falcone.