Mercado de futuros negocia contratos de dólar a $ 23 para fin de año

El mercado de futuros de dólar, donde operan las empresas que necesitan cubrirse del riesgo cambiario, negoció ayer contratos a mayo a $ 21,02, a $ 22,20 en septiembre y a $ 23,05 en diciembre, según Rofex, mientras los NDF en Nueva York operaron de forma similar. A nivel minorista, el Galicia vendió ayer a $ 20,05 y el ICBC a $ 20, mientras en la otra punta el Macro y el Ciudad lo vendieron a $ 19,80, incluso mejor que el Nación, que antes siempre solía tener el mejor precio y ayer lo tuvo a $ 19,87. El promedio de bancos fue $ 19,93, con lo que la pregunta es si llegará a $ 20 hoy o mañana.

“La verdad es que no hay una corrida al dólar. Sólo que con este Banco Central un poco más laxo el mercado espera el dólar un escaloncito más arriba, menor tasa y un poco más de inflación. Llegado el caso el BCRA puede hacer pequeñas intervenciones subiendo unos puntos la tasa de Lebac del mercado secundario o alternativamente dejando que el Tesoro venda dólares en el mercado”, sostiene Rafael Di Giorno, director de Proficio.

Ignacio Abuchdid, presidente de Invertir En Bolsa, va en la misma línea: “A este nivel de tipo de cambio, el BCRA podría comenzar a ponerle un freno para evitar que el movimiento devaluatorio retroalimente las expectativas de inflación, por lo que proponemos pesificar las carteras”.

Sin embargo, Gustavo Cañonero, partner de SBS, no cree que el Central salga a intervenir: “Más probable sería el Tesoro con sus tenencias en dólares. El dólar está buscando su nuevo equilibrio internalizando a un BCRA mucho más relajado con la inflación. La pregunta es si el Central no se relajó demasiado. La autoridad dice que la inflación viene bien y eso no se ve en los datos. Dice que las expectativas están ancladas y eso no se ve en los pronósticos. Pareciera que el BCRA estaba convencido que antes iba a cumplir con la mitad del 10% y por eso tiene espacio para relajarse. Pero si nadie le creía antes, por qué iban a creerle ahora, más después del cambio de metas”.

Federico Perez, portfolio manager de Axis, recalca que no ve ruidos políticos para que el Central intervenga, ya que estos valores de dólar atraerán hoy a muchos fondos del exterior, que estaban esperando entrar, con una tasa nominal que sigue siendo muy competitiva: “Por eso no me extrañaría ver un movimiento del $ 19,68 del cierre mayorista de ayer hacia el rango de entre $ 19,30 y $ 19,40. El flujo es muy difícil de saber, ya que mucho es en NDF (con apalancamiento) o bien en bonos que no se ve en el mercado de cambio”. Una métrica que Sturzenegger mira con atención es la competitividad directa con Brasil. En ese sentido, la paridad peso contra real está en su máximo en 6,25, que surge de dividir los $ 19,68 de acá contra los 3,14 del real. Esto es favorable para la relación comercial, ya que habrá más productos argentinos vendiéndose en Brasil y más brasileños viniendo para acá.