Paraísos fiscales igual atraen a tecnológicas de Estados Unidos

La reforma tributaria de Estados Unidos no ha convencido a las grandes tecnológicas del país de abandonar las estrategias de evasión fiscal en el extranjero o de crear más puestos de empleo en el país, según varios expertos tributaristas.

La legislación nueva, promulgada en diciembre, incluye una serie de cláusulas que apuntan a limitar la evasión y poner fin al incentivo de usar paraísos fiscales para proteger utilidades. También tiene como objetivo alentar a las compañías norteamericanas a repatriar patentes y otros activos intangibles guardados en paraísos fiscales, lo que a su vez lleva a más empleo en investigación y desarrollo en el país.

La semana pasada, Apple dijo que hará un pago extraordinario de impuestos por u$s 38.000 millones y que invertirá más de u$s 30.000 millones para ampliar sus operaciones en EE.UU. El fabricante del iPhone aseguró que las inversiones formarán parte de un "aporte directo" de u$s 350.000 millones a la economía estadounidense en los próximos cinco años.Los expertos sostienen que algunas partes de la legislación podrían terminar provocando el efecto contrario, ya que alentaría a las principales compañías a trasladar más activos y puestos de empleo al exterior.

"La ley predispone a la inversión real offshore, lo cual es un resultado completamente perverso cuando la intención era que volvieran puestos de empleo al país", dijo Ed Kleinbard, profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Sur. Refiriéndose al enojo por la manera en que muchas tecnológicas de EE.UU. giraron sus ganancias a paraísos fiscales, agregó: "Europa en particular está harta de este juego, pero aún así seguirá adelante".

El nuevo régimen incluye cláusulas que desalientan a las compañías norteamericanas a tratar de girar ganancias fuera del país, algo que podrían verse tentadas a hacer ahora que las utilidades extranjeras están mayormente fuera del alcance del Tesoro de los Estados Unidos", dijo David Yasukochi, socio del área tributaria de BDO, el estudio contable.