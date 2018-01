El Gobierno colocó letras por u$s 800 millones

El Ministerio de Finanzas refinanció la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro. Se adjudicaron por licitación u$s 400 millones de las Letras del Tesoro a 196 días (con vencimiento el 10 de agosto de 2018) y u$s 400 millones de las Letras del Tesoro a 364 días (con vencimiento el 25 de enero de 2019).

El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 4.915 millones, distribuido en u$s 3.174 millones para la Letra a 196 días y u$s 1.741 millones para la Letra a 364 días. Se recibieron 4.373 órdenes de compra, indicó el ministerio en un comunicado.

De acuerdo al procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 196 días se les aplicó un factor de prorrateo de 10,99% y a las de la Letra a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 22,49%.