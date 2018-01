Espert: "El dólar va a seguir mucho más de cerca a la inflación que antes"

El economista José Luis Espert sostuvo que el dólar a la larga en la Argentina sigue a la inflación, y que “ahora, probablemente, esa relación sea mucho más cercana”.

Esta mañana, en diálogo con radio Mitre, Espert indicó que “el programa económico inició una etapa, en la que no hay que entrar en pánico, pero sí hay que acostumbrarse a que el dólar va a seguir mucho más de cerca la inflación" de lo que pasaba antes.

“A la larga, el dólar en la Argentina sigue a la inflación y que ahora probablemente sea mucho vas cerca esa relación”, amplió el economista al tiempo que advirtió que hasta “a lo mejor este año sube un poco más que la inflación, o a lo mejor no”.

Consultado por los dichos de ayer del presidente, Mauricio Macri, desde su gira por Europa cuando señaló que “los argentinos nos tenemos que acostumbrar a un tipo de cambio flotante”. El economista opinó: “Una cosa es que haya libertad absoluta para comprar dólares los particulares y otra es que me digan que la flotación es libre con un Banco Central que no para de comprar dólares y acumular reservas."

“La flotación de ninguna manera es limpia con un Banco Central que compra dólares como los que compra porque tiene un agujero fiscal el fisco del tamaño que tiene”, amplió.

“Una cosa es la entrada y salida de los privados y otra cosa y otra cosa es que la flotación sea libre, no hay ninguna flotación libre”, insistió.

Con respecto a la meta proyectada por el Gobierno de 15% para este año, Espert consideró que “es probable que no se cumpla. Lo más probable es que tengamos una inflación bien arriba del 15%. Yo no descartaría que esté entre 20 y 25 como fue la del año 2017 y el dólar acompañando un poco más todavía, compensando el no acompañamiento de la divisa durante el año pasado”.