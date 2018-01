PointState, un fondo accionista de TGLT, compró el hotel Sheraton de Retiro

Finalmente, el tradicional hotel Sheraton Buenos Aires, ubicado en el barrio de Retiro, cambió de manos. PointState Argentum, filial del fondo estadounidense PointState Capital y accionista entre otras empresas de la desarrolladora inmobiliaria TGLT, cerró la compra de ese hotel y el Park Tower, en el mismo terreno, que estaban en manos de la cadena Marriott International.

Marriott seguirá administrando los hoteles y mantendrá las marcas Sheraton y Park Tower, según aclaró PointState Argentum, dueño ahora de las propiedades, en un comunicado.

El fondo informó que pagó u$s 100 millones por la compra, pero fuentes del sector aseguraron a El Cronista que la transacción habría rondado los u$s 175 millones y que TGLT habría participado también con una participación muy minoritaria.

UN VÉRTIGO CONSTRUCTOR

TGLT no frena su avance. La firma de real estate creada en 2005 por Federico Weil, dueña de las marcas Forum y Astor, entre otras, anunció el viernes pasado la compra del 82,3% de la constructora Caputo, que estaba en manos de varios accionistas, por u$s 109 millones, incluido Nicolás Caputo. Y busca comprar el resto a futuro. En 2017, se quedó por u$s 40,7 millones con un terreno detrás del Sheraton de Retiro, en una subasta del Estado, donde hará oficinas.