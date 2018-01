Tras fin de alianza con BYMA, Rofex salió a comprar acción de Matba

“Todavía no se qué voy a comer esta noche”, se desentiende el presidente de Rofex, Andrés Ponte, cuando se lo consulta si seguirán comprando acciones de Matba, luego de la que compraron ayer por u$s 70.000. Ambos mercados están en proceso de fusión, por lo que la noticia fue tomada en el ambiente como una verdadera sorpresa. “Pero es una señal, nunca habían comprado nada, mientras Caja de Valores ya tiene cuatro acciones de Matba”, comenta una fuente allegada a las negociaciones, en estricto off de record. De hecho, la acción anterior la había comprado Caja el 2 de enero en u$s 60.000 (se había hecho por Bolsa, a través de BYMA), y la antepenúltima también la había adquirido Caja hacia fines del año pasado en alrededor de u$s 50.000. En total, Caja tiene cuatro acciones de Matba (equivalentes al 1% del total), mientras la Bolsa de Cereales tiene 20 y el Centro de Corredores tiene 7.

Matba está conformada por 400 acciones antiguas (pues había 400 accionistas nominativos, que hoy se convirtieron en 67.159 acciones del estilo moderno para cada uno de ellos), por lo tanto la que se llevó Rofex representa apenas el 0,25% de la entidad, por lo que no tienen ningún poder decisorio dentro de una asamblea, pero es una señal, porque hasta ahora nunca habían comprado nada, por lo que marcó un verdadero hito. De ahí que en la City especulan con que los rosarinos podrían seguir comprando. Cuando se le repregunta a Ponte si es así, se niega a dar pistas, y mira para otro lado: “Acabo de llamar a mi mujer, ella tampoco sabe qué vamos a comer esta noche”, señala este eximio amasador de ñoquis caseros, aunque sabe que el domingo que viene al mediodía no le tocará amasar: como hace mucho calor, hará boga a la parrilla, de la que se come carancheando sobre un cartón, con vino blanco bien frío.

Ponte remarca que están haciendo un buen trabajo en conjunto con Matba y que es importante el proceso de integración entre ambos: “La compra de la acción es algo lógico y coherente en relación al trabajo que estamos haciendo en conjunto. Nos pareció un valor razonable y vemos su potencial, ya que tienen un muy buen management y los futuros de granos tienen mucho potencial”. Lo cierto es que la acción vendida ayer se negoció por fuera del mercado: como Matba no tenía oferta pública, por usos y costumbres antes las acciones se negociaban de esta manera.

Avatares del divorcio

Una de las razones que esgrimieron desde BYMA por las cuales rompieron con Rofex fue que ellos se metieron con los futuros de la acción del Galicia. El presidente de Matba, Marcos Hermansson, advirtió que ellos no tuvieron nada que ver en la pelea, ya que lo habían presentado en CNV en junio de 2014 y recién salió en agosto del año pasado: “Por el acuerdo de interconexión que tenemos con Rofex, es natural que los contratos financieros nuestros migren hacia allá y los agrícolas de Rofex migren hacia Matba. Los mercados tienen que complementarse en pos del crecimiento del mercado de capitales argentino, que es tan chico que todos tenemos que ir juntos, para potenciar la actividad. En ese sentido, el nuestro es el que más puede complementarse con los demás al ser el más distinto. Entre todos debemos capitalizar las potencialidades, y cada uno ser experto en algo”.

Vale un dato: la capitalización del mercado bursátil comparado sobre el PIB: Chile 79%, México 31%, Colombia 29%, Brasil 26%, Perú 24% y Argentina 9%. Otro dato: bonos privados en circulación sobre el PIB: Chile 45%, México 28%, Colombia 25%, Brasil 31%, Perú 30% y Argentina 5%.