Genneia consiguió u$s 150 millones a una tasa menor a 6%

Genneia, una empresa dedicada a las energías renovables, amplió hoy la emisión de un bono internacional con vencimiento en 2022 y logró conseguir u$s 150 millones , elevando el monto total de la colocación de ese instrumento a u$s 500 millones.



"Tras haber recibido ofertas de compra por casi US$ 1.000 millones (más de 6 veces sobre-subscripto), el bono de U$S 150 millones fue colocado a un precio de 109 U$S, lo que representa una tasa implícita del 5,967% (YTW)", informó la empresa en un comunicado.



Según la compañía, la emisión tuvo participación de inversores institucionales tanto en el mercado de capitales internacional como el local. Los fondos de la ampliación serán destinados principalmente a cubrir los requerimientos de sus proyectos eólicos y cancelar vencimientos menores de corto plazo.