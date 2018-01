Las acciones de Concesionario del Oeste saltaron 9,4% y el Merval volvió a subir

Los papeles de Concesionario del Oeste escalaron 9,40 por ciento, a 42,50 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que quebró una racha bajista de dos jornadas consecutivas al avanzar 1,24%, hasta situarse en las 33.939,67 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las alzas más importantes las registraron Holcim (8,13%), Andes Energía (4,34%), e YPF (3,53%).

El jueves pasado, las acciones de concesionarias se dispararon con fuerza tras los anuncios de cambios en las tarifas de peajes.

“El acuerdo por el ‘government shutdown’ extendió el positivo tono en Wall Street, ante lo cual las acciones locales recuperaron la racha alcista, mientras que los bonos estuvieron expectantes de la decisión de la tasa del BCRA”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval se recuperó 1,3%, de la mano de las energéticas y algunos papeles asociados a servicios públicos y la construcción, bajo un volumen que volvió rápidamente a los elevados niveles previos, tras la contracción en la operatoria de la rueda de ayer”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 1.177.990.054 pesos, con un balance de 74 papeles en alza, 18 en baja, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“En cambio, los bonos continuaron en modo de pausa, al experimentar en promedio un ligero descenso promedio de 0,1% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, ante lo cual el riesgo país se va lentamente aproximando a los 370 puntos básicos”.

Entre los bonos, el AN18 subió 0,59%, el AY24 ganó 1,04%, el Descuento en dólares ascendió 0,72%, el Descuento en pesos creció 1,81%, el NF18 retrocedió 0,51%, el Par en dólares saltó 1,46%, el Par en pesos se valorizó 1,27%, y el PR13 mejoró 1,20%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se incrementó 0,62% ($ 194), el TVPP (en pesos) saltó 1,33% ($ 11,45), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) progresó 0,96% ($ 210).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street concluyó la jornada con signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Macro cayeron 3,01%, a 110,05 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Bunge (-1,88%, u$s 80,57), Pampa Energía (-1,71%, u$s 68,86), e Irsa Propiedades Comerciales (-1,70%, u$s 56).