Desde Moscú, Macri convocó a abrir "campos de cooperación" con Rusia

El presidente Mauricio Macri llegó el lunes por la tarde a Moscú, capital de la Federación Rusa, primer destino de su gira europea de cinco días, para fortalecer el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones privadas. El jefe de Estado arribó al aeropuerto internacional Vnukovo, situado a 35 kilómetros de la capital, a bordo de un avión privado de la compañía Vista Jet, acompañado de su esposa, Juliana Awada, y otros colaboradores.

En el aeropuerto, el mandatario fue recibido con honores por el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov; el embajador ruso en el país, Viktor Koronelli, y el embajador argentino en Moscú, Ricardo Lagorio.

La agenda del Presidente comenzará hoy a las 9 hora local en el lujoso hotel Ritz Carlton, donde pasó la noche, con un desayuno de trabajo que compartirá con representantes de importantes empresas rusas.

Por la tarde, en el Kremlin, se concretará la reunión de Macri con el presidente Putin, que contará con la asistencia del canciller Jorge Faurie; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador Lagorio.

Por el lado ruso participarán el canciller Sergéi Lavrov; el asesor en política exterior, Yuri Ushakov, y el jefe del Servicio de Control Veterinario y Fitosanitario, Sergei Dankvert.

El embajador Lagorio indicó en una entrevista radial que el presidente Macri estará reunido por casi tres horas con su par ruso, Vladimir Putin, en un encuentro con "agenda abierta" y donde se tocarán temas como el comercio bilateral, las inversiones y otras cuestiones de naturaleza política.

En diálogo con radio Continen tal, Lagorio precisó que se reunirán primero con un grupo reducido de tres personas y habrá una segunda reunión ampliada con diez funcionarios cada uno. El embajador indicó que las áreas de cooperación entre los dos países que se abordarán serán ferrocarriles, energía, minería, laboratorios y el sector agrícola.

Al término del encuentro, ambos mandatarios mantendrán un almuerzo de trabajo junto a sus respectivas comitivas y luego ofrecerán una rueda de prensa, donde pasarán revista de la relación.

Putin, que ya estuvo en Buenos Aires en julio de 2014, recibirá por segunda vez a un jefe de estado argentino: en abril de 2015, el mandatario ruso recibió en el Kremlin a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien firmó convenios de "asociación estratégica".

Dicho acuerdo estableció una profundización de los nexos para combatir el terrorismo, el tráfico de drogas, la delincuencia transnacional y económica, además de fijar el compromiso de "aumentar y diversificar el comercio bilateral, con la meta de alcanzar los u$s 5000 millones en 2016". Algo que, tras el cambio de gobierno, no sucedió, ni estuvo cerca de las expectativas: ese año, rondó los u$s 885 millones.

En el área tecnológica, el acuerdo rubricado en 2015 estableció la cooperación nuclear y la posibilidad, hasta ahora trunca, de que Rusia financie la construcción de una central nuclear en el país. Ese acuerdo fue firmado entre el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el titular de la firma rusa Rosatom, pero registró pocos avances.

Finalizada la actividad oficial en la capital rusa, Macri emprenderá viaje a la ciudad de Zürich, en Suiza, para luego trasladarse a la villa alpina de Davos, donde el miércoles asistirá al Foro Económico que cada año se realiza en esa ciudad de la confederación helvética.