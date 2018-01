Argentina en la mira: el FMI advirtió por el aumento de la deuda "en varios países"

"Hay un aumento preocupante de la deuda de varios países y debemos estar atentos". La frase pertenece a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien no hizo alusión directa a algún país en particular, dentro del ranking de emisiones de deuda de los emergentes de los últimos dos años la Argentina se disputa junto a pocos ser el que más emitió.

De hecho, ostentaba ser la primera de la lista a fines del año pasado. Ahora quedó segunda, tras la "China Railway Corporation", una empresa estatal china, que emitió u$s 64.628 millones en poco más de dos años. No obstante, la Argentina le sigue muy de cerca, con los u$s 61.608 millones colocados en los mercados desde el 1´ de enero de 2016, casi en el inicio de la gestión de Mauricio Macri, de acuerdo a datos extraídos del sistema Bloomberg. A la Argentina le sigue en el ranking el Estado chino, con u$s 10.000 millones menos: en total emitió en dos años u$s 51.820 millones.

Lagarde presentó ayer en Davos, en vísperas del inicio del Foro Económico en el que participará Macri (acompañado por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Producción, Francisco Cabrera, y el de Energía, Juan José Aranguren), la actualización del Panorama Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés).

En esta actualización parcial (las principales el FMI las hace en abril y octubre), el organismo internacional no modificó las previsiones de crecimiento ni de inflación de la Argentina. En cambio, lo hará este jueves, a través del blog del director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner.

Lagarde destacó ayer que existe incertidumbre para este año, ya que el largo período de tasas de interés bajas a nivel mundial "llevó a niveles de vulnerabilidad acumulada en el sector financiero". Lo dijo principalmente por que en Estados Unidos la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés. "Hay un aumento preocupante de la deuda de varios países y debemos estar atentos", advirtió.

En ese sentido, afirmó que "deben hacerse reformas estructurales, tomar medidas para un crecimiento a largo plazo, rebajar la deuda en los ámbitos en que esté muy alta y reinvertir en la economía a través de infraestructura y un gasto social efectivo".

En su última actualización el FMI proyectó que la Argentina crecerá un 2,5% en 2018 (más pesimista que la estimación oficial de 3,5% y que el promedio de las consultoras, que aguardan un 3,2%), y, que el año pasado terminó con una expansión de 2,8%.

Se espera que el jueves Werner anuncie cifras más elevadas para el crecimiento de este año, al decir por la actualización presentada ayer en la que el Fondo mejoró la perspectiva de aumento del PBI para los principales socios comerciales de la Argentina.

Dentro de un contexto global más optimista, en el que vaticina una expansión económica mundial de 3,9% para 2018 y también el mismo porcentaje para 2019, el FMI pronostica para este año un PBI un 1,9% mayor para Brasil; un 6,6% más elevado para China; 2,2% en la zona del Euro, y 2,7% para Estados Unidos. Estos destinos concentran casi la mitad de las exportaciones argentinas.

Para la región el organismo con sede en Washington resaltó los "favorables efectos de los precios más fuertes de las materias primas y las condiciones de financiamiento más flexibles sobre algunos países exportadores de materias primas".

En base a todo esto, para América latina prevé que la recuperación se fortalezca, con un crecimiento de 1,9% en 2018 y un 2,6% en 2019, una revisión al alza de 0,2 punto porcentual en este último, sostuvo el FMI en un resumen de su informe.

"El crecimiento global se aceleró desde 2016 y todas las señales apuntan a un continuo avance este año y el próximo", dijo Lagarde en una conferencia de prensa ayer en Davos, aunque advirtió que que sería un error sentirse "satisfechos o complacientes; mucha gente quedó afuera de la recuperación y una quinta parte de los emergentes vieron caer su renta per cápita en 2017".