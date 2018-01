MAE llamó a un headhunter para sustituir a Estrada como CEO

El director ejecutivo del MAE, el ex tesorero del BBVA Alberto "Nano" Estrada, presentó ayer su renuncia, pero se quedará hasta la asamblea de abril, cuando esté el sucesor, según consta en el acta ante escribano que se labró ayer. La firma de headhunter SpencerStuart, dirigida en la Argentina por Pablo Taussig, está a cargo de la búsqueda, junto a Laura Palacios y Marcos Ball. Consultado por este diario, Taussig se excusó en hacer comentarios, por la confidencialidad del tema.

Sin embargo, El Cronista pudo saber que la semana que viene presentarán al directorio una preselección de 20 candidatos. Buscan un perfil que pueda estar trabajando ya sea en Argentina o en el exterior, que sepa y entienda del negocio, un técnico más que un político, que empuje al mercado, que conozca MAE y que lo quiera al MAE, para remontar los desafíos que vienen. Por lo pronto, ya tantearon a varios históricos, ex miembros del directorio, que declinaron la propuesta.

"Es una salida acordada, no es ningún despido, ya que no se va enseguida, sino que se quedará hasta que llegue su reemplazo. Pero terminó una etapa y ahora vamos a tener una posición mucho más agresiva, vamos a crecer con infinidad de productos nuevos que van a salir al mercado, como futuros de dólar con contraparte central, futuros de UVA y swap con UVA, que es algo que les sirve a las entidades financieras para cubrir las posiciones de los hipotecarios y para algunos inversores que invierten UVA en plazos fijos, así hacen un swap e invierten en Lebac. Tener una contraparte central para derivados de futuros permitirá apalancar bastantes productos", advierte Pablo León, presidente del MAE, para quien Nano Estrada ha hecho un excelente trabajo.

"La histórica pelea entre MAE y la Bolsa ahora está mucho más alineada, estamos trabajando en conjunto con Rofex y BYMA, tratando de buscar sinergias entre todos", señala León, quien dará un paso al costado cuando sea la asamblea en abril, ya que asumió para reemplazar a Luis Ribaya, para tratar de apagar los incendios. A su juicio, un agente importante, en su caso representa al Galicia, donde es VP de Finanzas, no puede llevar la presidencia de un mercado, sino que lo mejor cree que sería tener a alguien rentado, con independencia y profesionalismo. Por eso, no descartan que el CEO que busquen ejerza también la presidencia, al estilo de Claudio Cesario en ABA.

Los enemigos de Estrada dicen que lo sacaron por ser Ribayista (en alusión a su relación con el ex presidente Ribaya) y por haber perdido market share en manos de Rofex y BYMA. "Rofex ha hecho un excelente trabajo con futuros de dólar con contraparte central, y los bancos usaban BYMA para Lebac porque MAE estaba muy caro, pero luego reacomodó las posiciones y hoy tenemos el 99% del mercado de Lebac y el 83,6% de todos los mercados de futuros spot. La competencia es sana entre Rofex, BYMA y MAE, es bueno que no haya un monopolio. Pero MAE es líder absoluto, ya que en el mercado primario el 99% de las emisiones pasan por MAE, lo que pasa es que tenemos un perfil muy bajo, ya que tenemos una forma distinta de hacer las cosas, pero queremos sacar los mejores productos posibles en la plataforma electrónica para cuidar a nuestros clientes", indica León.

Entretelones de la salida

Los enemigos de Estrada dicen que su relación con los gerentes y la línea del MAE no era la mejor. Del mismo modo, reprochan que no tenía la mejor relación con algunos funcionarios claves de CNV y del Central. Consultado por este diario, Estrada no respondió sobre el tema. Su situación con los bancos extranjeros tampoco era de maravilla, ya que varios de ABA se ausentaban de las reuniones del MAE por la tensa situación.

En BYMA tampoco simpatizaban mucho con el tándem Ribaya-Estrada, por lo que creen que ahora mejorará la relación. Sin embargo, en MAE todavía están estudiando el lanzamiento de la Caja 2, para competirle a la Caja de Valores de BYMA, según reconoció León.

Donde también hubo cambio fue en ADEBA, donde el 3 de enero asumió Javier Bolzico como nuevo director ejecutivo, en reemplazo del histórico Norberto Peruzzotti, quien a los 83 años quedó como asesor externo de presidencia por un año más. Jorge Pablo Brito definirá en marzo si continuará con la presidencia, ya que tiene el apoyo de todos los bancos, inclusive del Galicia, que es el de mayor peso junto al Macro.