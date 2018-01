Pese al traspié con Kevin Spacey, Netflix no para y ya vale u$s 100.000 millones

Netflix Inc. sumó 8,33 millones de nuevos suscriptores en el último trimestre del año pasado, dos millones millones más que lo previsto por Wall Street, lapso en el que el pionero del servicio de video por Internet siguió invirtiendo en programación en el marco de sus esfuerzos por dominar el sector a nivel global.

Los resultados animaron a los inversores, que llevaron a las acciones de Netflix a trepar un 7,8% a un récord de u$s 245,16 en las operaciones posteriores al cierre de la sesión regular del mercado el lunes, con lo que alcanzó por primera vez una capitalización de mercado de más de u$s 100.000 millones. Esa cifra la sitúa con una capitalización que multiplica por cuatro a la de CBS, la principal emisora de series y ficciones de los EE.UU.

En el cuarto trimestre, Netflix reportó ganancias por acción de u$s 0,41, en línea con las expectativas de analistas. Los ingresos en los tres meses alcanzaron los u$s 3286 millones, también en línea con las proyecciones.

Las empresas tecnológicas han liderado gran parte de la histórica subida de Wall Street desde enero. Las acciones de Netflix habían trepado un 15 % en 2018 antes de la sesión de ayer, tras haber subido 53 % el año pasado. La empresa tiene como clientes a más de la mitad de las familias con acceso a banda ancha en los EE.UU. y está aumentando su base de clientes en 190 países, por lo que los inversores esperan que los miles de millones que ha invertido la firma comiencen a entregar utilidades estables. Los resultados trimestrales mostraron que el interés está creciendo.

Netflix incorporó a 6,36 millones de suscriptores a nivel internacional entre octubre y diciembre, cuando estrenó las nuevas temporadas de programas aclamados por la crítica como "The Crown" y "Stranger Things", así como la película de acción "Bright". Eso superó la estimación promedio de los analistas de 5,1 millones.

La compañía agregó 1,98 millón de clientes en los EE.UU. y terminó el año con 117,58 millones de suscriptores en todo el mundo.

En octubre, la compañía aumentó sus precios u$s 1 mensuasl para el plan más popular, pero el aumento no tuvo impacto en los suscriptores. Mientras en un previo incremento se ralentizó la suscripción este último ajuste pasó sin tanta cobertura de la prensa. El abono más popular cuesta u$s 11 millones.

Netflix había anticipado que gastaría unos u$s 8000 millones en contenidos este año y que invertiría $ 2000 mllones en marketing. La compañía aumentó dramáticamente su programación en idiomas que no son inglés, y que planea estrenar producciones en lenguas locales en 2018.

El éxito de Netflix inspiró gigantes como Facebook, Apple y Amazon a intentar programación original en sus manos y desafió a firmas como Walt Disney a invertir más en servicios online services y comprar competidores.

Los ingresos netos para el trimestre se incrementaron en u$s 186 millones. Estos resultados incluyen cargos por u$s 39 millones por contenidos no estrenados. En esa cuenta caería la cancelación de House of Cards, luego de que en el trimestre Netflix echó a Kevin Spacey y canceló el rodaje de la sexta temporada de la serie que impulsó al éxito a la plataforma. Spacey fue acusado de inconducta sexual tras la propia admisión del actor.