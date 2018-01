Melconian: “La gente no está nerviosa pero sigue ahorrando en dólares”

El economista Carlos Melconian dijo hoy que no le preocupan los aspectos coyunturales de la volatilidad del dólar y opinó que a la gente tampoco la nota nerviosa con el precio de la divisa norteamerica, pero que, aún en ese contexto, la adquisición de billetes de la moneda norteamericana ha llegado a los 2.000 millones mensuales promedio. “Hay elementos coyunturales, históricos y estructurales que determinan que la gente transaccione en pesos para el menudeo y use el dólar para ahorrar”, señaló el expresidente del Banco Nación.

Según Melconian si la recuperación de la moneda nacional tiene que depender de que la Argentina logre una inflación del 4% anual, es algo muy difícil de lograr con los niveles de déficit fiscal existentes. Reafirmó, en este punto, sus últimas declaraciones acerca de que los niveles de reducción del rojo fiscal en la Argentina, en estos dos años, no muestran gradualismo sino inacción y subrayó su preocupación por el rojo financiero, es decir el déficit total resultado de sumarle al déficit primario el pago de los intereses de la deuda. “La división entre primario y financiero nos deja que en ultima instancia el dinero para cubrirlo es el mismo”, explicó.

Para Melconian la Argentina, aún con los datos que faltan, crecerá “2 y pico por ciento”, lo que es insuficiente para un país que viene “de una herencia desastrosa” y que “no aprovechó las coyunturas favorables para permitirse ahora “regular”, como sí pueden hacer otros países que se expandirán en porcentajes parecidos.

Igualmente para el economista si en 2018 se lograse aunque sea un crecimiento módico “estaríamos rompiendo el maleficio” con dos años seguidos de crecimiento.

Para Melconian, los problemas de la Argentina trascienden el gobierno de Macri e impactarían de la misma manera en cualquier presidente que pueda haber en esta coyuntura. Por eso, reivindicó la necesidad de buscar consensos y acuerdos dentro de lo que llamó el “centro racional”, que es según él donde se mueve la política. “No hay un izquierda y una derecha, no hay demócratas y republicanos, por lo tanto no podemos seguir con el ‘te voto no te voto‘ como excusa para no avanzar en las reformas que el país necesita.