El desopilante tweet de D’Elía sobre las Lebac y las Leliq

El dirigente piquetero Luis D'Elía escribió un curioso mensaje en su cuenta de Twitter, que es administrada desde el 8 de diciembre por su familia, donde cuestiona que por su significado en otros idiomas las palabras Lebac y Leliq son “una burla hacia el pueblo y su dignidad”.

“Las similitudes fonéticas de las palabras Lebacs con el articulo francés de 'El' y el coloquial yanqui de dólar 'Buck' son impresionantes pero más son las de Leliq con el mismo artículo y la palabra en inglés 'lick' que significa lamer. Una burla hacia el pueblo y su dignidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las similitudes fonéticas de las palabras Lebacs con el articulo francés de "El" y el coloquial yanqui de dolar "Buck" son impresionantes pero mas son las de Leliq con el mismo articulo y la palabra en ingles "lick" que significa lamer. Una burla hacia el pueblo y su dignidad. — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 21 de enero de 2018

Las burlas y los memes no tardaron en llegar, y cientos de usuarios comentaron con ingenio y acidez la frase del dirigente piquetero.

Desde su encarcelamiento en el penal de Marcos Paz, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, D'Elía lanzó varias frases que generaron risas y polémica.

Hace tan sólo unos días, el titular del partido Miles presagió una salida anticipada del presidente Mauricio Macri antes de que termine el mandato. "Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Yo no lo deseo, va a pasar: Macri no va a terminar su mandato", aseguró.