Central Costanera perdió 3,4% y el Merval sumó su segunda caída consecutiva

En otra jornada volátil, los papeles de Central Costanera cayeron 4,18 por ciento, a 21,80 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su segundo ajuste consecutivo al perder 0,20%, hasta situarse en las 33.525,47 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron San Miguel (2,98%), Byma (2,84%), Central Puerto (2,12%), y Galicia (2,12%).

El total negociado en acciones ascendió a 736.476.951 pesos, con un balance de 48 papeles en baja, 37 en alza, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 ganó 1,04%, el AY24 subió 0,70%, el Descuento en dólares ascendió 0,68%, el Descuento en pesos mejoró 0,73%, el NF18 saltó 2,60%, el Par en dólares creció (0,74%), el PR13 avanzó 0,48%, y el PR15 mejoró 0,20%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se valorizó 0,42% ($ 192,80), y el TVPP (en pesos) retrocedió 0,88% ($ 11,30).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Bunge crecen 5,65%, a 81,94 dólares cada uno y lideraron las alzas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Irsa Propiedades Comerciales (2,67%, u$s 56,97), Tenaris (2,38%, u$s 35,72), y Telecom Argentina (1,97%, u$s 39,28).