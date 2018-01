El estado pospone los remates de predios en Puerto Madero y Palermo Son un terreno de 8827 metros cuadrados cerca del Yacht Club de Madero, con base en u$s 60 millones, y dos lotes pegados a las vías de Juan B. Justo por u$s 13,6 millones y u$s 7,2 millones. El primero iba a subastarse esta semana.