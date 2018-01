Trump recurre a líderes republicanos para destrabar los pagos públicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con líderes republicanos para lograr un acuerdo que permita reabrir el Gobierno, cerrado parcial e indefinidamente tras no aprobarse el viernes los presupuestos federales luego de que el Senado no aprobara los nuevos fondos necesarios para financiar al Gobierno.

Trump conversó con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el número dos del partido en el Senado, John Cornyn. El jefe de gabinete, John Kelly, también dialogó con el presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul Ryan, y el líder de la mayoría conservadora en el Senado, Mitch McConnell. "Seguimos trabajando duro hacia la reapertura del Gobierno y para asegurarnos de que se protege a nuestras grandes Fuerzas Armadas y sus familias, los niños vulnerables y el pueblo estadounidense", subrayó la portavoz de Trump.

Mientras, los legisladores republicanos y demócratas intentan alcanzar un acuerdo presupuestario que acabe con el cierre parcial de la Administración, que implica que unos 800.000 empleados públicos no esenciales estén en casa suspendidos de sueldo.

Un grupo bipartidista de senadores anticipó que se estaban produciendo avances hacia un acuerdo, antes de una votación que McConnell ha convocado en la Cámara Alta para la madrugada de hoy, si nada permite adelantar el voto.

Trump no apareció en público desde que empezó el cierre en la medianoche del viernes, cuando el Senado no aprobó los fondos para financiar el Gobierno durante el año fiscal 2018, pero sí se manifestó en Twitter, donde no cesó de culpar a la oposición demócrata del cierre gubernamental.

La presión de Trump fue especialmente para los senadores de su Partido Republicano: "Genial ver lo duro que están luchando los republicanos por nuestras Fuerzas Armadas y la Seguridad en la Frontera. Los demócratas solo quieren que inmigrantes ilegales entren en masa en nuestra nación sin control", tuiteó. "¡Si el punto muerto continúa, lo republicanos deberían ir por el 51% (Opción Nuclear) y votar un verdadero presupuesto a largo plazo, no CRs (resoluciones de continuidad)", agregó el presidente.

La llamada "opción nuclear", que el líder de la mayoría en el Senado McConnell puede convocar a discreción, cambia las reglas del Senado al requerir una aprobación solo por mayoría simple (51) y no de 60 votos. Así, esta excepción, aprobada por los demócratas en 2013 para frenar entonces la obstrucción de los republicanos, pone en peligro la capacidad del partido de la minoría para frenar o bloquear el voto en casi cualquier tema. Pero un portavoz de McConnell aclaró que el grupo parlamentario republicano en la Cámara Alta "se opone a cambiar las reglas sobre legislación".