Crecimiento menor a 3% en 2017 da tiempo a Finanzas para intentar rescatar cupón PBI

En el Gobierno estaban expectantes por saber cuánto iba a terminar siendo el crecimiento de la economía en 2017, aunque las razones eran contrapuestas: por un lado, poder exhibir una expansión mayor a la estimada oficialmente, de 3%; pero por el otro, que de concretarse se tendría que gatillar el pago del Cupón atado al PBI, una erogación que no está incluida en los planes fiscales de Hacienda para 2018, según confirmaron desde esa cartera.

La noticia, finalmente, alivió a todos. El crecimiento de la última parte del año (los datos del Indec están actualizados hasta octubre, en el caso del Estimador Mensual de Actividad Económica, EMAE; y hasta el tercer trimestre, para los del PBI) será bueno pero no lo suficientemente positivo como para superar el 3% y gatillar el pago del Cupón, confió una fuente de Hacienda a El Cronista.

Según detalló, la posibilidad de abonar a los tenedores de este título, que equivaldrían a un total de alrededor de u$s 3000 millones, no está incluida en el Presupuesto 2018 ni tampoco en los cálculos para lograr que el déficit primario se reduzca a 3,2% del PBI este año, tal como espera ajustar en las cuentas Nicolás Dujovne.

El PBI creció en el tercer trimestre un 4,2% en comparación con igual período de 2016. Con esta suba, para llegar al 3%, la última parte del año tenía que ser aún mejor y aumentar un 4,4%, porcentaje que se asume no se dará.

Cuando se mira el número del EMAE (que será actualizado este miércoles), la economía registró en octubre un crecimiento de 5,2%, el más elevado de lo que va del año. Acumula en los diez primeros meses un alza de 2,8%. Aún así, para que el PBI termine con un aumento de 3%, los dos últimos meses de 2017 deberían crecer 4,2%, en promedio, en la comparación interanual.

No obstante, la alta base de comparación que fija la última parte de 2016 sumado a que la cosecha de trigo este año no será tan holgada como la del anterior hicieron cuesta arriba alcanzar el 3% para todo 2017.

Hasta ahora, en Finanzas no explicitaron modificar su intención de rescatar el Cupón PBI, tal como lo había anunciado en junio de 2016 el ex ministro Alfonso Prat-Gay. En ese momento, el funcionario había dicho que tras recomprar estos títulos el Gobierno se podría ahorrar unos u$s 9400 millones. Estos valores representan un stock de deuda contingente por u$s 13.506 millones, según datos actualizados al 30 de junio del año pasado por el Ministerio a cargo de Luis Caputo.

Es más, tras anunciar que se haría la recompra, el Gobierno había emitido en el mercado bonos por u$s 2750 millones para utilizar en la operatoria. En concreto, bajo la excusa del rescate del Cupón, colocó dos títulos a 12 y 20 años en ese momento de 2016, que

fue la segunda salida al mercado (tras fondearse primero para pagar a los fondos buitres).

El problema de fondo para concretar el rescate de estos títulos es señalar cuál será el año base para el cálculo de cuánto se debe pagar. En la jerga del mercado, no se hizo el “rebasing”. Esta dificultad podría implicar presentaciones judiciales para los que puedan considerar que se pagó de menos. Desde Finanzas había admitido que la complejidad se daba porque había que “determinar el año de empalme, que son los años donde hay una superposición”.

Es decir, por un lado la economía debe crecer más que 3% para que se active el pago. Pero luego, para calcular cuánto se debe gatillar, se hace según el año base que se tome, lo que derivaría en problemas. El pago de este valor contingente se concreta en diciembre del año siguiente al que se considere.

La última vez que el Estado tuvo que desembolsar dólares para pagar a los tenedores del Cupón fue en diciembre de 2012. En ese momento se pagó por la elevada expansión de 2011. Por lo tanto, hace cinco años que no se paga este incentivo a sus acreedores.

Los números oficiales por parte del Indec se conocerán recién en 21 de marzo para saber cómo terminó el crecimiento económico del año pasado. Hasta tanto, habrá que confiar en los números de Hacienda, desde donde aseguran que no se alcanzó el 3% de expansión del PBI del año pasado.

De esta manera, este inconveniente pasaría para 2019, de acuerdo a las previsiones privadas y a la proyección oficial de crecimiento para este año. De acuerdo al Presupuesto, el PBI aumentará un 3,5% en 2018 y, para los analistas, será de 3,2%, de acuerdo al último REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) elaborado por el Banco Central.