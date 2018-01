La cadena hotelera Wyndham se queda con el negocio de La Quinta Holdings

La cadena Wyndham Worldwide Corporation y La Quinta Holdings anunciaron que llegaron a un acuerdo definitivo según el cual Wyndham Worldwide adquirirá el negocio de franquicias hoteleras y de administración hotelera "La Quinta", por u$s 1.950 millones en efectivo.

La operación se concretaría en el segundo trimestre de 2018, se informó en un comunicado.

La Quinta Inn & Suites no tiene presencia en la Argentina, si bien tuvo interés en desembarcar desde hace algunos años. Wyhdham, en tanto, cuenta con un hotel de igual nombre en Nordelta; los que funcionan bajo la marca Howard Johnson, Ramada y los Dazzler y Esplendor, que había adquirido en 2016 al grupo argentino Fën.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de La Quinta recibirán u$s 8,40 por acción en efectivo (unos u$s 1.000 millones en total), y Wyndham Worldwide reembolsará aproximadamente u$s 715 millones de deuda de La Quinta, neto efectivo, "y apartará una reserva de u$s 240 millones para impuestos estimados en los que se incurriría en relación con la escisión tributable de los activos inmobiliarios propiedad de La Quinta en CorePoint Lodging Inc", precisó el comunicado. Inmediatamente antes de la venta de La Quinta a Wyndham Worldwide, La Quinta escindirá sus activos inmobiliarios en un fideicomiso de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa: CorePoint Lodging.

Con la adquisición del negocio de activos esenciales y de honorarios por servicio de La Quinta, que incluye en casi 900 hoteles administrados y franquiciados, el Grupo Hotelero Wyndham abarcará 21 marcas y más de 9.000 hoteles en 75 países.

"La incorporación de La Quinta, una de las marcas de hoteles de categoría media más grandes de la industria, se desarrollará en la sólida presencia del Grupo Hotelero Wyndham en esa categoría", destacó el comunicado. Así, ampliará su peso en el segmento de categoría media de calidad, de rápido crecimiento.

El programa de lealtad de La Quinta Returns, con sus 13 millones de miembros inscriptos, se combinará con el programa Wyndham Rewards, que cuenta con 53 millones de miembros.

"Esta transacción se basa en la trayectoria comprobada de Wyndham Worldwide en adquisiciones de compañías que tienen un fuerte compromiso estratégico y cultural, agregan marcas de gran prestigio a nuestra cartera y ofrecen oportunidades claras para impulsar el valor para los accionistas a través del crecimiento", destacó Stephen P. Holmes, presidente y director ejecutivo de Wyndham Worldwide

"La Quinta se convertirá inmediatamente en una de nuestras marcas principales", comentó Geoff Ballotti, presidente y director ejecutivo del Grupo Hotelero Wyndham.

Se espera que la transacción, aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, finalice cuando se complete la escisión de los activos inmobiliariosde La Quinta en la entidad separada. La venta está sujeta a la aprobación de los accionistas de La Quinta y de entidades reguladoras.