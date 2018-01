Los fueros especiales del fútbol

El 30 de enero de 1813 se realizó la sesión preparatoria de la conocida como Asamblea del Año XIII, a la cual concurrieron sólo 17 diputados para convocar a la sesión inaugural del día siguiente. En esta Asamblea General Constituyente se hizo la primera declaración de soberanía en nombre del pueblo de las provincias libres y unidas del Río de la Plata.

A pesar que durante sus sesiones entre los eneros de 1813 y 1815, no se lograron los objetivos de dictar una carta magna y declarar la independencia del rey Fernando VII de España, su labor resultó muy significativa.

En otras medidas, se instituyó el 25 de Mayo como fiesta cívica, el escudo, el himno y el uso de la escarapela, se acuñaron monedas y se proclamaron la libertad de vientres y de imprenta, anulándose los castigos, el tráfico de esclavos y otras formas de sometimiento. También se abolieron los privilegios, fueros personales y títulos de nobleza (igualdad civil).

A más de 200 años de esa gesta revolucionaria, cabe analizar al fútbol por el ojo de la misma sociedad que lo nutre. Y así como en un viaje al futuro, las nuevas tecnologías modifican la realidad día a día.

Audios, videos, fotos, mensajes de WhatsApp circulan por las redes sociales con virtudes y defectos de los actores futboleros, que se exhiben a costa de cualquier precio en esa gran vidriera. "Creo en el principio de inocencia de mis jugadores", dijo el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, tras las acusaciones de dos mujeres contra los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios.

"Que Macri haya sido presidente de Boca o Tapia sea hincha de Boca nos hace tener que estar con la guardia alta siempre. Pero yo debo enfocarme en lo mío y nosotros tenemos que defendernos con nuestras armas", señaló el DT de River, Marcelo Gallardo, desde Miami.

"Cuando aterricé en China ya quería volver a Boca. Sé que hay gente enojada por cómo me fui. Ahora me quedan dos años, vine a Boca a disfrutar. Pensé en el retiro pero la gente me hizo seguir. En China estuve siete meses de vacaciones. Estoy seguro que me voy a retirar con la camiseta de Boca", declaró Carlos Tévez.

La calesita mediática del entorno futbolero también deja traslucir otras cuestiones más oscuras sujetas a investigación judicial. "Nosotros vamos a colaborar con la Justicia", informaron desde el club Independiente de Avellaneda, tras el allanamiento ordenado hacia fin del año pasado, en la sede de Avenida Mitre 470. Esa medida fue dictada por el juez Gabriel Vitali, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora, con la actuación de la fiscal Viviana Giorgi y la Policía Federal, con el fin de secuestrar documentación y soportes informáticos relacionados con la emisión de bonos y entradas para los partidos.

La Justicia realizó más de 30 allanamientos y detuvo a más de 20 personas acusadas de integrar una asociación ilícita por presunto lavado de activos, que estaría liderada por el jefe de la barra, Pablo Bebote Alvarez. Dos policías fueron heridos y se incautaron armas y dinero. Entre los detenidos figura el ex vicepresidente de Independiente y asiduo acompañante de las selecciones nacionales, Noray Nakis. Esta investigación se inició por denuncia del titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, buscando descorrer el velo del financiamiento de los barrabravas.

Bebote Alvarez detenido desde octubre pasado, está acusado además, por presunta privación ilegítima de la libertad, extorsión y amenazas, tras haber interceptado y abordado el automóvil del entrenador Ariel Holan y su ayudante. Por tal motivo, el DT y su familia cuentan con custodia policial. Ese episodio habría incidido en la decisión de Holan de abandonar el club tras la conquista de la Copa Sudamericana, aunque desistió de hacerlo luego de reunirse el presidente Hugo Moyano.

Días atrás, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia contra Hugo Moyano y sus familiares, basado en un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se apunta a investigar las posibles conexiones entre varias empresas con el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, la Mutual del sindicato y la prestadora de servicios postales OCA.

Los vaivenes del éxito deportivo y la exaltación de la pasión por la camiseta sirven para ocultar otros fines. Una dosis de indulgencia de los socios e hinchas del común alcanza para tolerar excesos y desvíos de variada clase, de quienes gozan de ciertos fueros especiales dentro y fuera del fútbol a favor de sus propios intereses. Como bien apunta el escritor Eduardo Galeano, "quien quiera entender como funciona el mundo deberá entender el fútbol".